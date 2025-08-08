MEGAškandál so záchrankami u Šaška! Celá opozícia sa prekvapivo spojila: ODVOLÁVANIE

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško čelí protestným zhromaždeniam opozície, ktorej sa už niekoľko mesiacov nevidí otázny tender na záchranné zdravotné služby. Priebeh tendra sa už prestal pozdávať aj jednému z koaličných partnerov a dokonca sa k jeho prevereniu prihlásil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Opozícia sa v tomto kontexte zhromaždila na spoločnom brífingu, kde oznámili, že ho chcú v parlamente odvolávať a hneď po brífingu smerovali do podateľne, kde odovzdajú podpisy na zvolanie odvolacej schôdze.
VIDEO Tlačová konferencia opozície:
"Toto je, pán minister, na uterák. My ako spojená opozícia budeme podávať návrh na odvolanie ministra Šaška. Myslíme si, že minister Šaško je v tejto chvíli len vazalom finančnej skupiny Agel a vazalom donorom. Neháji práva pacientov, ktorí zatiaľ spolu so sestričkami a lekármi zbierajú peniaze na to, aby im na oddelenia nevlietavali holuby a minsiter Šaško zatiaľ prihráva zákazy Agel, ktorej je nejakým spôsobom zaviazaný," vyhlasil Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska.
"Takáto rozkrádačka sa ešte nikdy v histórii Slovenska neudiala," dodal Michal Šipoš z hnutia Slovensko, ktorý za najväčšieho vinníka označil stranu Hlas-SD. "Odvolávať pána Šaška chcem aj preto, aby náhodou páni z koalície nezmenili názor, ak by kde-tu dostali nejaký groš," uzavrel Šipoš.
Poslanec František Majerský z KDH a expert na záchranársky segment dodal, že takto "na hulváta" to nerobili ešte ani "za éry nebohého bývalého predsedu NR SR Pavla Pašku". "Takto na hulváta to ešte nikto v tejto krajine nikdy neurobil," povedal Majerský. Ten je po posledných skutočnostiach vytočený až tak, že hneď po tlačovej konferencii plánuje podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a vraj je pripravený na polícii vypovedať o ďalších detailoch.
