Smútok v rodine Majerských: Záchranár z KDH oplakáva odchod jedného z najbližších!

BRATISLAVA - V rodine záchranára Františka Majerského z Kresťanskodemokratického hnutia zavládla pochmúrna a smutná atmosféra. Známy politik a profík z prvej záchranárskej línie totiž oplakáva odchod svojho milovaného člena rodiny. Na večnosť sa odobral jeho strýko Pavel, ktorého mal veľmi rád.
Majerský sa o odchode svojho obľúbeného strýka Pavla dozvedel tento týždeň, pričom verejnosti o tom dal vedieť v utorok 26. augusta. "Odišiel najstarší Majerský – muž, ktorého sme všetci mali radi pre jeho humor, veľké srdce a vnútornú silu. Nebol len strýkom, bol priateľom, ktorý nám do života priniesol odvahu a húževnatosť. Všetci si ho vážili a rešpektovali. Prežil ťažký život, a napriek tomu sa nikdy nevzdal – vždy dokázal rozosmiať a urobiť šťastnými ostatných," napísal dojatý záchranár a poslanec so slzami v očiach.
Oprášil spomienky na detstvo
František Majerský sa pri spomínaní zatúlal až do najmladších čias. "Ako malý chlapec som ťa volal Miško – chodili sme spolu na kofolu do reštaurácie a smiali sa bezstarostne ako deti. Ďakujeme ti za všetko Palinko. Teraz už nebudeš trpieť ani sa trápiť. Odpočívaj v pokoji. Prosím všetkých, ktorí ste ho poznali, aby ste si naňho spomenuli v modlitbe," poprosil všetkých priaznivcov poslanec Majerský.
Neskôr zverejnil aj oficiálne parte s tým, že rodina sa s Pavlom Majerským rozlúči v sobotu 30. augusta.