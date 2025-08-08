Šaško je v pasci: Tender na záchranky haní nielen opozícia, ale aj SNS, UNIKLI výsledky a v hre aj nováčik!

BRATISLAVA - Ak je počas letnej sezóny v rámci slovenskej politiky niečo témou číslo jeden, tak je to určite kontroverzný tender na záchranné zdravotné služby (záchranky) z dielne ministerstva zdravotníctva, ktoré vedie Kamil Šaško z Hlasu-SD. Výsledky a samotné okolnosti ohľadom sanitiek, ktorý tender už niekoľko týždňov doprevádzajú, nie je po chuti ani koaličnej SNS a opozícia už niekoľko dní intenzívne protestuje pred budovou rezortu. Navyše unikli aj výsledky tendra, kde sa objavila známa firma, ale aj nováčik.
S kritikou tendra vystúpilo aj opozičné Progresívne Slovensko (PS), ktoré tvrdí, že minister zdravotníctva Šaško sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas. Hovoria o "ukážkovej" politickej korupcii. Podpredseda výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) na štvrtkovom tlačovom brífingu informoval, že disponujú neoficiálnymi výsledkami tendra.
Aktualizované 9:47 - Generálny prokurátor prehovoril
K tendru sa už dokonca vyjadruje aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý dal jeho okolnosti preveriť. Skloňuje aj možný trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.
Aktualizované 9:45 - Penta Hospitals odstupuje z tendra
Sieť Penta Hospitals sa rozhodla odstúpiť z výberového konania na prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Odôvodnila to netransparentným priebehom súťaže. Rozhodnutie podľa jej slov prijala ešte pred vyhodnotením tendra a pred obdržaním rozhodnutí zo strany rezortu zdravotníctva. Informoval hovorca siete Tomáš Kráľ.
"Robíme tak z dôvodu netransparentného priebehu výberového konania, okolo ktorého vzniklo množstvo vážnych a nezodpovedaných otázok a ktoré podľa aktuálneho stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie SR bolo pripravené v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie. Naše rozhodnutie sme prijali ešte pred vyhodnotením výberového konania a obdržaním rozhodnutí zo strany Ministerstva zdravotníctva SR,“ uviedol generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovakia Radoslav Čuha.
Do výberového konania podala spoločnosť pôvodne žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie 29 ambulancií záchrannej zdravotnej služby - konkrétne osem ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a 21 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). "Všetky lokality sa nachádzajú na západnom Slovensku v okolí sieťových nemocníc - na Boroch, v Galante, Dunajskej Strede a Topoľčanoch," priblížil Kráľ.
Penta Hospitals podotkla, že bude aj do budúcnosti podporovať reálnu súťaž v rámci štandardného verejného obstarávania. "Sme presvedčení, že na Slovensku je priestor na cenovú konkurenciu a prevádzku záchraniek za nižšie ako stanovené ceny. V čase konsolidácie verejných financií by bolo namieste, aby si uchádzači mohli konkurovať aj ponúknutou cenou, za ktorú by boli ochotní a schopní prevádzkovať stanice a ambulancie ZZS - a takto šetriť verejné zdroje. Samozrejme, pri dodržaní prísnych, vopred zadefinovaných kvalitatívnych parametrov," skonštatoval Čuha.
Prepojenia na Hlas
Podľa poslanca existujú indície, že firma má prepojenia na spoločnosť Agel. Tvrdí tiež, že za firmou Emergency Medical Solutions stojí Štefan Baumann, ktorého syn je podľa Dvořáka donorom strany Hlas-SD. "Už vieme, prečo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa tak veľmi zastával tohto záchrankového tendra, pretože pán Baumann s pánom Oliverom Baumannom mladším cez firmu Bayern Center dodávajú stotisícové zákazky ministerstvu vnútra na servisy vozidiel," poznamenal.
Ako podotkol Dvořák, Oliver Bauman kandidoval v komunálnych voľbách 2022 za stranu Hlas-SD. "Toto je ukážková politická korupcia, ktorá dokazuje, že tento tender sa musí zrušiť, nemôže pokračovať ďalej a zároveň toto už je na odstúpenie ministra Šaška," dodal.
Rezort zdravotníctva však deklaroval, že nedisponuje výsledkami nezávislej komisie, a preto sa nebude vyjadrovať k informáciám, o ktorých pôvode nemá vedomosť. Rovnaký postoj zaujala aj spoločnosť Agel, nakoľko ešte nemá oficiálne upovedomenie o výsledku.
Rozhodnutí víťazi?
Vo výsledku tendra sú hneď dve spoločnosti. Jedna je verejnosti dobre známa, druhá je nováčikom. "V tejto chvíli vyšli, zatiaľ, neoficiálne informácie, že už sú rozhodnutí víťazi a dopadlo to pravdepodobne tak, že polovicu zo všetkých záchrankových bodov získa štát, ako to bolo v minulosti a tú zvyšnú takmer polovicu si rozdelia dve firmy - finančná skupina Agel, ktorá získa takmer 25 percent všetkých bodov a druhá firma Emergency Medical Solutions, ktorá je garážovou firmou. Vznikla v máji tohto roku, nemala žiadne skúsenosti, hneď sa uchádzala o stomiliónové tendre a sídlila v neoznačenom dome na okraji Bratislavy," povedal Dvořák.
Z uniknutých neoficiálnych údajov sa zdá, že spoločnosť Agel by mala získať 70 staníc, Emergency Medical Solutions 64 staníc a skupina Penta štyri. Ostatné záchrankové stanice by mali pripadnúť štátnym poskytovateľom. Neúspešné firmy sú Life Star Emergency a ZaMed.
Tender zožal kritiku aj od SNS, je v rozpore s európskymi predpismi zákonmi
Veľkým momentom celej kauze je aj to, že tender ako taký nenekritizuje len opozícia, ale aj koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po Šaškovom odvolaní z funkcie.
Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže.
Skončí Šaško? Opozícia už koná
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tiež upozornil, že tender je dokonca pripravený v rozpore s európskymi predpismi. Spoločnosť Agel podozrenia v súvislosti s tendrom odmieta. Rovnako tak aj prepojenie na firmu Emergency Medical Solutions, či členov výberovej komisie.
Nateraz nie je jasné, aký bude ďalší osud aj samotného ministra, o ktorom sa už začalo šepkať, že by mohol po tejto kauze v pozícii ministra skončiť. Opozícia už každopádne začala konať a okrem spoločného tlačového brífingu sľúbila aj podanie návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi Šaškovi.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.