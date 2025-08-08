Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Šaško je v pasci: Tender na záchranky haní nielen opozícia, ale aj SNS, UNIKLI výsledky a v hre aj nováčik!

Ilustračné foto Aktualizujeme Zobraziť galériu (4)
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa, Diana Semanová)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz
TASR

BRATISLAVA - Ak je počas letnej sezóny v rámci slovenskej politiky niečo témou číslo jeden, tak je to určite kontroverzný tender na záchranné zdravotné služby (záchranky) z dielne ministerstva zdravotníctva, ktoré vedie Kamil Šaško z Hlasu-SD. Výsledky a samotné okolnosti ohľadom sanitiek, ktorý tender už niekoľko týždňov doprevádzajú, nie je po chuti ani koaličnej SNS a opozícia už niekoľko dní intenzívne protestuje pred budovou rezortu. Navyše unikli aj výsledky tendra, kde sa objavila známa firma, ale aj nováčik.

S kritikou tendra vystúpilo aj opozičné  Progresívne Slovensko (PS), ktoré tvrdí, že minister zdravotníctva Šaško sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas. Hovoria o "ukážkovej" politickej korupcii. Podpredseda výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) na štvrtkovom tlačovom brífingu informoval, že disponujú neoficiálnymi výsledkami tendra.

Aktualizované 9:47 - Generálny prokurátor prehovoril

K tendru sa už dokonca vyjadruje aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý dal jeho okolnosti preveriť. Skloňuje aj možný trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Aktualizované 9:45 - Penta Hospitals odstupuje z tendra

Sieť Penta Hospitals sa rozhodla odstúpiť z výberového konania na prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Odôvodnila to netransparentným priebehom súťaže. Rozhodnutie podľa jej slov prijala ešte pred vyhodnotením tendra a pred obdržaním rozhodnutí zo strany rezortu zdravotníctva. Informoval hovorca siete Tomáš Kráľ.

"Robíme tak z dôvodu netransparentného priebehu výberového konania, okolo ktorého vzniklo množstvo vážnych a nezodpovedaných otázok a ktoré podľa aktuálneho stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie SR bolo pripravené v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie. Naše rozhodnutie sme prijali ešte pred vyhodnotením výberového konania a obdržaním rozhodnutí zo strany Ministerstva zdravotníctva SR,“ uviedol generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovakia Radoslav Čuha.

Do výberového konania podala spoločnosť pôvodne žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie 29 ambulancií záchrannej zdravotnej služby - konkrétne osem ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a 21 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). "Všetky lokality sa nachádzajú na západnom Slovensku v okolí sieťových nemocníc - na Boroch, v Galante, Dunajskej Strede a Topoľčanoch," priblížil Kráľ.

Penta Hospitals podotkla, že bude aj do budúcnosti podporovať reálnu súťaž v rámci štandardného verejného obstarávania. "Sme presvedčení, že na Slovensku je priestor na cenovú konkurenciu a prevádzku záchraniek za nižšie ako stanovené ceny. V čase konsolidácie verejných financií by bolo namieste, aby si uchádzači mohli konkurovať aj ponúknutou cenou, za ktorú by boli ochotní a schopní prevádzkovať stanice a ambulancie ZZS - a takto šetriť verejné zdroje. Samozrejme, pri dodržaní prísnych, vopred zadefinovaných kvalitatívnych parametrov," skonštatoval Čuha.

 

Odhalili sme ďalšie škandalózne prepojenia v 2 miliardovom tendri Záchranky na šesť rokov dopredu vyberá Kamil Šaško...

Posted by Progresívne Slovensko on Thursday, August 7, 2025

Prepojenia na Hlas

Podľa poslanca existujú indície, že firma má prepojenia na spoločnosť Agel. Tvrdí tiež, že za firmou Emergency Medical Solutions stojí Štefan Baumann, ktorého syn je podľa Dvořáka donorom strany Hlas-SD. "Už vieme, prečo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa tak veľmi zastával tohto záchrankového tendra, pretože pán Baumann s pánom Oliverom Baumannom mladším cez firmu Bayern Center dodávajú stotisícové zákazky ministerstvu vnútra na servisy vozidiel," poznamenal.

Ako podotkol Dvořák, Oliver Bauman kandidoval v komunálnych voľbách 2022 za stranu Hlas-SD. "Toto je ukážková politická korupcia, ktorá dokazuje, že tento tender sa musí zrušiť, nemôže pokračovať ďalej a zároveň toto už je na odstúpenie ministra Šaška," dodal.

Rezort zdravotníctva však deklaroval, že nedisponuje výsledkami nezávislej komisie, a preto sa nebude vyjadrovať k informáciám, o ktorých pôvode nemá vedomosť. Rovnaký postoj zaujala aj spoločnosť Agel, nakoľko ešte nemá oficiálne upovedomenie o výsledku.

Rozhodnutí víťazi?

Vo výsledku tendra sú hneď dve spoločnosti. Jedna je verejnosti dobre známa, druhá je nováčikom. "V tejto chvíli vyšli, zatiaľ, neoficiálne informácie, že už sú rozhodnutí víťazi a dopadlo to pravdepodobne tak, že polovicu zo všetkých záchrankových bodov získa štát, ako to bolo v minulosti a tú zvyšnú takmer polovicu si rozdelia dve firmy - finančná skupina Agel, ktorá získa takmer 25 percent všetkých bodov a druhá firma Emergency Medical Solutions, ktorá je garážovou firmou. Vznikla v máji tohto roku, nemala žiadne skúsenosti, hneď sa uchádzala o stomiliónové tendre a sídlila v neoznačenom dome na okraji Bratislavy," povedal Dvořák.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (4)
Ilustračné foto  (Zdroj: TASR/Diana Semanová)

Z uniknutých neoficiálnych údajov sa zdá, že spoločnosť Agel by mala získať 70 staníc, Emergency Medical Solutions 64 staníc a skupina Penta štyri. Ostatné záchrankové stanice by mali pripadnúť štátnym poskytovateľom. Neúspešné firmy sú Life Star Emergency a ZaMed.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (4)
Ilustračné foto  (Zdroj: TASR/Diana Semanová)

Tender zožal kritiku aj od SNS, je v rozpore s európskymi predpismi zákonmi

Veľkým momentom celej kauze je aj to, že tender ako taký nenekritizuje len opozícia, ale aj koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po Šaškovom odvolaní z funkcie.

Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže.

 

K TENDRU NA ZÁCHRANKY Súčasná vláda nečelila od svojho vzniku na konci roku 2023 žiadnemu zásadnému škandálu spojenému...

Posted by Robert Fico on Tuesday, August 5, 2025

Skončí Šaško? Opozícia už koná

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tiež upozornil, že tender je dokonca pripravený v rozpore s európskymi predpismi. Spoločnosť Agel podozrenia v súvislosti s tendrom odmieta. Rovnako tak aj prepojenie na firmu Emergency Medical Solutions, či členov výberovej komisie.

Nateraz nie je jasné, aký bude ďalší osud aj samotného ministra, o ktorom sa už začalo šepkať, že by mohol po tejto kauze v pozícii ministra skončiť. Opozícia už každopádne začala konať a okrem spoločného tlačového brífingu sľúbila aj podanie návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi Šaškovi.

Kamil Šaško
Zobraziť galériu (4)
Kamil Šaško  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Viac o téme: Ministerstvo zdravotníctvaTenderSanitkyZáchrankyZáchranná zdravotná službaAgelKamil Šaško
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Trnavy Michal Ščasný hodnotí zápas s Craiovou
Tréner Trnavy Michal Ščasný hodnotí zápas s Craiovou
Futbal
Hráči Trnavy Roman Procházka a Kristián Koštrna hodnotia zápas proti Craiove
Hráči Trnavy Roman Procházka a Kristián Koštrna hodnotia zápas proti Craiove
Futbal
Prekážkar Patrik Dömötör pred piatkovým jubilejným 60. ročníkom P-T-S Banská Bystrica
Prekážkar Patrik Dömötör pred piatkovým jubilejným 60. ročníkom P-T-S Banská Bystrica
Atletika

Domáce správy

Vážna nehoda na východe
Vážna nehoda na východe Slovenska: Auto zrazilo dve malé deti, jedno musel transportovať vrtuľník!
Domáce
Grape festival začína! Zaži
Grape festival začína! Zaži veľké hudobné hviezdy aj digitálnu kontajnerovú vežu
hashtag.sk
FOTO Slováci označili najväčších KLAMÁROV
Slováci označili najväčších KLAMÁROV v slovenskej politike: V PRIESKUME má veľký náskok tento muž!
Domáce
OBROVSKÉ NEŠŤASTIE Auto zrazilo dve malé DETI! Ťažké zranenia, na pomoc letel aj vrtuľník
OBROVSKÉ NEŠŤASTIE Auto zrazilo dve malé DETI! Ťažké zranenia, na pomoc letel aj vrtuľník
Košice

Zahraničné

Zneužil aj ročné dieťa!
Zneužil aj ročné dieťa! Polícia pátra po odsúdenom pedofilovi: Môže byť ozbrojený a nebezpečný!
Zahraničné
Britská politička odstúpila pre
Britská politička odstúpila pre škandál s nájomným: Ako zástankyňa nájomníkov ho sama výrazne zvýšila
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump v roztržke s Bielym domom: Poprel jeho slová! S Putinom sa stretnem aj bez Zelenského
Zahraničné
Izrael zvádza tuhé boje
MIMORIADNE Izrael schválil plán na obsadenie mesta Gaza: Armáda sa pripravuje na vojenské prevzatie kontroly
Zahraničné

Prominenti

Krach vzťahu známeho páru:
Krach vzťahu známeho páru: Po 4 rokoch!
Zahraniční prominenti
Kelly Clarkson
Obrovský žiaľ hviezdnej speváčky: ZOMREL jej exmanžel... Po boji s RAKOVINOU!
Zahraniční prominenti
Predstavenie novej piesne Igora
Moderátorka doplatila na šport zdravím: Na 80% poškodené oko... Takto sa jej žije s HENDIKEPOM!
Domáci prominenti
RISKANTNÝ výstup známej Slovenky
RISKANTNÝ výstup známej Slovenky na K2-ku: Desivá NEHODA manžela... ZASIAHOL ho padajúci kameň!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tisíce mladých dospelých v
TikTok sa zbláznil: VIDEO Dospelí opäť siahajú po cumlíkoch?! Psychológovia v šoku, TOTO je dôvod!
Zaujímavosti
V juhozápadnej Indii objavili
Vyzerá ako obyčajný list až kým sa nepohne: VIDEO Tento tvor vyvoláva u ľudí hrôzu! Uhádnete čo je to?
Zaujímavosti
Mladá žena, ktorá predáva
Šokujúce a bizarné podnikanie: Žena predáva svoje nechty na nohách, neuveríte čo s nimi muži robia!
Zaujímavosti
8 znakov, že pijete
8 znakov, že pijete málo vody: Aj pohľad do záchoda odhalí, ako na tom ste
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!
Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
České dráhy pošlú na Slovensko modernejšie vlaky: Nový cestovný poriadok prináša aj ďalšie zmeny!
České dráhy pošlú na Slovensko modernejšie vlaky: Nový cestovný poriadok prináša aj ďalšie zmeny!

Šport

Prezývali ho Pelé: Bol ženatý a mal päť detí a po útoku Izraela tragicky prišiel o život
Prezývali ho Pelé: Bol ženatý a mal päť detí a po útoku Izraela tragicky prišiel o život
Ostatné
VIDEO Krutý výprask aj červená karta: Trnava vzdorovala rumunskému favoritovi len v prvom polčase
VIDEO Krutý výprask aj červená karta: Trnava vzdorovala rumunskému favoritovi len v prvom polčase
Konferenčná liga
KVÍZ Elegán, profesor, génius: Spomienka na kariéru Rogera Federera, zvládnete skúšku z tenisu?
KVÍZ Elegán, profesor, génius: Spomienka na kariéru Rogera Federera, zvládnete skúšku z tenisu?
Kvízy
Šmelíková dosiahla fantastický úspech! Ide o prvý cenný kov pre Slovensko v tejto disciplíne v histórii
Šmelíková dosiahla fantastický úspech! Ide o prvý cenný kov pre Slovensko v tejto disciplíne v histórii
Atletika

Auto-moto

Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Doprava
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Rodičia po materskej čelia realite: Pre viac ako polovicu je návrat do práce tvrdý test flexibility
Rodičia po materskej čelia realite: Pre viac ako polovicu je návrat do práce tvrdý test flexibility
Rodičovstvo a práca
Kariéra rozžiari festival Grape jedinečnou kontajnerovou vežou: Návštevníci veže môžu vyhrať výlet do Madridu pre 2 osoby
Kariéra rozžiari festival Grape jedinečnou kontajnerovou vežou: Návštevníci veže môžu vyhrať výlet do Madridu pre 2 osoby
KarieraInfo.sk
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Výber receptov

Technológie

Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
Bezpečnosť
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Umelá inteligencia
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Filmy a seriály
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Veda a výskum

Bývanie

Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí

Pre kutilov

Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Spln v auguste 2025 bude v znamení Vodnára: Na povrch vyplávajú tajnosti z minulosti, dobre si premyslite, kto vám za to stojí
Zábava
Spln v auguste 2025 bude v znamení Vodnára: Na povrch vyplávajú tajnosti z minulosti, dobre si premyslite, kto vám za to stojí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vážna nehoda na východe
Domáce
Vážna nehoda na východe Slovenska: Auto zrazilo dve malé deti, jedno musel transportovať vrtuľník!
Zneužil aj ročné dieťa!
Zahraničné
Zneužil aj ročné dieťa! Polícia pátra po odsúdenom pedofilovi: Môže byť ozbrojený a nebezpečný!
Slováci označili najväčších KLAMÁROV
Domáce
Slováci označili najväčších KLAMÁROV v slovenskej politike: V PRIESKUME má veľký náskok tento muž!
Šaško je v pasci:
Domáce
Šaško je v pasci: Tender na záchranky haní nielen opozícia, ale aj SNS, UNIKLI výsledky a v hre aj nováčik!

Ďalšie zo Zoznamu