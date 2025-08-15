Dvaja poslaneckí hrdinovia: Kosovej išlo v garáži o ŽIVOT, neváhali a ako rodení záchranári okamžite ZASIAHLI!

BRATISLAVA - Pri denno-denných politických súbojoch, hádkach a večných konfrontáciách (neraz aj medzi konzervatívcami a liberálmi v opozícii) je príjemné vidieť, že ľudskosť stále z našej spoločnosti nezmizla. Príkladom je aj nešťastná príhoda poslankyne Ingrid Kosovej z Progresívneho Slovanska, ktorá pre silné bolesti chrbta počas iniciovania mimoriadnej schôdze v parlamente počas štvrtka 14. augusta skolabovala. Pád však nebol fatálny vďaka dvom poslancom - záchranárom, ktorí neváhali ani sekundu. Išlo o jej kolegov z Kresťanskodemokratického hnutia.
O tom, čo za dramatické sekundy prežila skupina poslancov v parlamentnej garáži, informoval denník Nový čas, ktorého stránku na sociálnej sieti zdieľal práve poslanec a lekár Peter Stachura (KDH).
Dráma v parlamente: Poslankyňa PS skončila v nemocnici! Pomáhať jej museli kolegovia
O tom, že poslankyňa Kosová skončila v nemocnici, sme už informovali počas pokusu o otvorenie schôdze ohľadom odvolávania ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). Jej silné bolesti chrbta boli také intenzívne, že v jednej sekunde jednoducho skolabovala.
Kým však dorazili záchranári, o poslankyňu sa starali úplní profesionáli vyškolení vo svojom odbore - Peter Stachura a František Majerský z KDH. Obaja sú totiž vyškolení záchranári. Výjazd do parlamentu neskôr potvrdilo aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. "Vyslalo 1x RZP do garáží v Starom Meste. Záchranári previezli s bolesťami chrbta 50-ročnú ženu do UNB v Starom Meste," povedal hovorca OS ZZS Richard Bolješik.
Seknutie v chrbte a okamžitý zásah Stachuru
Kosovú podľa jej kolegyne z klubu PS Beáty Jurík seklo v chrbte. "Z tej bolesti jej prišlo tak zle, že stratila vedomie. Našťastie bol práve v garáži pán poslanec Stachura, ktorý je zdravotník, a okamžite jej poskytol prvú pomoc," povedala pre Nový čas Jurík.
Stachutu okamžite nasledoval profesionálny záchranár a poslanec František Majerský, aby nevládnej poslankyni pomohli. "Vynikajúco sa o ňu postarali a máme veľké šťastie, že ich v parlamente máme," dodala vďačná Jurík.
Kosová popísala svoj stav
Sekundy hrôzy popísala neskôr aj samotný Ingrid Kosová. "Nikto nečaká, že odpadne... Prišlo mi zle, zatočila sa mi hlava, oblial ma studený pot a od bolesti som odpadla. Našťastie ma kolegovia zachytili, takže pád nebol devastačný. V nemocnici mi urobili EKG, dali mi infúziu... Verím, že doma sa dám dokopy," popísala Kosová, ktorá stav pripisovala tomu, že od rána vôbec nič nepila.
Majerský prišiel bez svojej štandardnej výbavy, no vynašiel sa
Incident popísal aj samotný Majerský, ktorý sa v záchranárstve cíti ako ryba vo vode. "Na mieste už zasahoval kolega z KDH Peťo Stachura, ktorý pani poslankyňu uložil do protišokovej polohy. Mala bolesť chrbta a nízky tlak. Po mojom príchode som ju ešte raz vyšetril a spolu sme riešili zabezpečenie jej transportu do nemocnice," popísal František Majerský, ktorý bol na mieste tiež.
Nešťastie však bolo trochu v tom, že Majerský využil alternatívny spôsob dostavenia sa do Národnej rady - po vlastných. V aute si však pre každý prípad nosí záchranársku tašku, ktorú teraz nemal a musel improvizovať. "Vo všeobecnosti je v takýchto situáciách potrebné zistiť, či je osoba pri vedomí a či dýcha. V týchto horúcich dňoch sú časté kolapsy z tepla, preto je vhodné uložiť pacientov do protišokovej polohy, zabezpečiť dostatočný prísun tekutín a sledovať jeho stav," poradil Majerský.