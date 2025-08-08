Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

ALARMUJÚCE zistenia: Počty prípadov syfilisu na Slovensku lámu REKORDY! Na vzostupe sú aj iné pohlavné choroby

BRATISLAVA - Na Slovensku bol v minulom roku zaznamenaný historicky najvyšší počet prípadov syfilisu, nahlásených bolo 738 prípadov. Vyplýva to z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré upozorňuje na narastajúci trend vo výskyte pohlavne prenosných ochorení.

Najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) odhalili znepokojujúci trend v náraste pohlavne prenosných ochorení na Slovensku. V roku 2024 bolo zaznamenaných rekordných 738 prípadov syfilisu, čo predstavuje 13,6 prípadov na 100 000 obyvateľov. Toto číslo znamená 3,4% nárast oproti roku 2023 a alarmujúci 66,6% nárast v porovnaní s rokom 2022.

Čo je syfilis

Syfilis sa považuje za jedno z najnebezpečnejších pohlavne prenosných ochorení. Zapríčiňuje ho baktéria Treponema pallidum, ktorá sa prenáša pohlavným stykom (vaginálne, orálne a análne). Počas tehotenstva môže dôjsť k prenosu z matky na dieťa. Je síce menej častý ako pohlavný prenos, ale keď k nákaze dôjde, spôsobuje ťažké deformácie plodu či potrat. Liečba antibiotikami penicilínovej rady je pri včasnom diagnostikovaní veľmi úspešná. (npz.sk)

Hovorkyňa NCZI, Alena Krčová, vyjadrila znepokojenie nad týmto trendom. "Už druhý rok po sebe evidujeme historicky najvyšší počet prípadov syfilisu na Slovensku, čo potvrdzuje nepriaznivý trend šírenia tohto infekčného ochorenia," uviedla. Väčšinu nakazených tvorili muži (73,3%), pričom až 91,9% infikovaných osôb malo syfilis diagnostikovaný prvýkrát v živote. Pacienti so syfilisom mali najčastejšie zistenú včasnú formu, išlo o 57,5 % prípadov (v počte 424 hlásení).

Ochorenie sa u infikovaných prejavuje v 3 štádiách:

  • 1. Primárne štádium: nebolestivá, hladká a vypuklá vyrážka najčastejšie v oblasti pohlavných orgánov, úst alebo konečníka, zdurenie priľahlých lymfatických uzlín.
  • 2. Sekundárne štádium: zdurenie lymfatických uzlín, lokálne alebo celkové kožné výsevy, ktoré môžu pokrývať celé telo alebo sa nachádzajú len napríklad na vnútornej strane rúk, spodku brušnej steny; v okolí genitálií obvykle tvoria veľké ploské alebo vypuklé sivobiele škvrny, ktoré sa spájajú do otvorených ložísk.
  • 3. Terciárne štádium: postihnutie mozgu – halucinácie, manicko-depresívne prejavy, ochrnutie, postihnutie srdcovocievneho systému. V konečnom štádiu človek stráca zrak, všetky reflexy, trpí únikom moču a stolice, dochádza k úplnej demencii, človek postupne zomiera.

Z hľadiska veku bol syfilis najčastejšie zaznamenaný vo vekovej skupine 25 až 34 rokov, s výskytom 33,7 prípadov na 100 000 obyvateľov v tejto vekovej kategórii. Ochoreli aj deti do 4 rokov, kde bolo potvrdených 7 prípadov (2,6/100 000 detí v identickom veku), z nich 5 malo vrodený syfilis. Geograficky bolo najviac prípadov hlásených v Bratislavskom kraji (25 prípadov na 100 000 obyvateľov). Z celkového počtu tehotných žien nakazených syfilisom mala až polovica (13 tehotných) trvalý pobyt v Košickom kraji.

Zvyšuje sa aj počet prípadov kvapavky

Okrem syfilisu zaznamenalo Slovensko v roku 2024 aj 413 prípadov gonokokovej infekcie (kvapavky), čo predstavuje 7,6 prípadov na 100 000 obyvateľov. Hoci toto číslo znamená mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku, z dlhodobého hľadiska sa počet prípadov kvapavky zvyšuje. Podobne ako pri syfilise, aj pri kvapavke boli najviac postihnutí muži vo veku 25 až 34 rokov.

Čo kvapavka a ako sa prenáša

Kvapavka je sexuálne prenosná infekcia, ktorej pôvodcom je baktéria Neisseria gonorrhoeae. Sprevádza ju akútny alebo chronický zápal, ktorý môže spôsobovať závažné zdravotné komplikácie, hoci často prebieha bezpríznakovo. Infekcia postihuje primárne sliznicu urogenitálneho traktu (močového a pohlavného ústrojenstva), ale aj konečníka, hltana a očných spojoviek. Najčastejšie sa gonokoková nákaza šíri pri sexuálnom kontakte (vaginálnom, análnom, orálnom), možný je tiež prenos z infikovanej matky na dieťa pri pôrode a zriedkavo sa dá nakaziť prostredníctvom hygienických potrieb. (npz.sk)

"Vyšší počet ochorení na kvapavku bol vlani zaznamenaný u mužov, ktorí tvorili až 78,5 % prípadov (324 prípadov; 12,2/100 000 mužov), žien bolo 89 (3,2/100 000 žien). Kvapavka sa v roku 2024 potvrdila aj u jednej tehotnej ženy," uvádza NCZI. Podľa územia trvalého pobytu pacienta bolo najviac prípadov gonokokovej infekcie v Trnavskom kraji, a to 10,8 na 100 000 obyvateľov daného kraja.

Chlamýdie často odhalí až márna snaha o otehotnenie

V roku 2024 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nahlásili 1 239 prípadov iných, prevažne sexuálne prenosných chorôb, medzi ktoré sa zaraďujú napríklad sexuálne prenášané chlamýdiové choroby, infekcie spôsobené herpetickými vírusmi, trichomonóza, anogenitálne infekcie herpetickými vírusmi, akútna hepatitída B, cytomegalovírusová choroba a kandidóza. Najrozšírenejšími spomedzi všetkých pohlavne prenosných ochorení sú chlamýdiové infekcie, ktoré tretí rok po sebe prekročili hranicu tisíc nahlásených prípadov. 

Chlamýdiové infekcie zostávajú najrozšírenejším pohlavne prenosným ochorením na Slovensku, s 1 039 nahlásenými prípadmi v roku 2024. Tento počet predstavuje mierny nárast oproti predchádzajúcemu roku a pokračujúci trend rastu za posledné roky.

Čo je chlamýdiová infekcia a ako sa prenáša

Chlamydia trachomatis je baktéria, ktorá vyvoláva infekcie v oblasti močovo-pohlavného systému. Chlamýdiová infekcia je jednou z najčastejších sexuálne prenosných chorôb u ľudí vo veku 15 až 30 rokov. Prenáša sa pomocou nechráneného vaginálneho alebo análneho sexu, riziko nákazy je až 60 percent. Vzhľadom na to, že chlamýdiová infekcia zvyčajne nemá významné varovné príznaky, ostáva často nerozpoznaná, neliečená a spôsobuje komplikácie, napríklad poruchu plodnosti. Infikovaný človek, ktorý nemá príznaky, môže preniesť nákazu na sexuálneho partnera. Vstupnou bránou infekcie u mužov je močová trubica, u žien krčok maternice. (npz.sk)

Odborníci zdôrazňujú dôležitosť prevencie a včasnej diagnostiky pohlavne prenosných ochorení. Neliečené infekcie môžu viesť k vážnym zdravotným komplikáciám vrátane neplodnosti, chronických bolestí a v prípade syfilisu aj k závažným neurologickým problémom. Prevencia spočíva predovšetkým v dodržiavaní zásad bezpečného sexu, vyhýbaní sa promiskuitnému správaniu a používaní bariérovej antikoncepcie. "V ideálnom prípade je dobré mať znalosť o sexuálnom živote partnera a používať bariérovú antikoncepciu (kondóm). Dôležitá je tiež včasná diagnostika, liečba, spolupráca pacienta a vyšetrenie všetkých sexuálnych kontaktov chorého," konštatuje na záver NCZI.

Ďalšie zo Zoznamu