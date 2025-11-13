Šok v Belgicku: Antikoncepcia od USAID bola nesprávne uskladnená! Väčšinu musia zničiť

BRUSEL - Väčšina antikoncepčných prostriedkov nakúpených americkou agentúrou USAID pre chudobné krajiny musí byť zlikvidovaná pre nevyhovujúce podmienky ich uskladnenia v Belgicku, informovali v stredu spravodajský web Euractiv a agentúra AFP.
Antikoncepciu nakúpila americká humanitárna agentúra USAID ešte za vlády prezidenta Joea Bidena pre ženy v niektorých z najchudobnejších krajín sveta, najmä v subsaharskej Afrike. USAID však bola po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu likvidovaná a Trumpova administratíva požadovala zničenie týchto zásob, čo v diplomatických rokovaniach USA s Belgickom vyvolalo niekoľkomesačnú patovú situáciu.
Presunuté do skladu v meste Kallo
AFP napísala, že 20 z 24 kontajnerov s antikoncepčnými prostriedkami bolo nedávno presunutých zo skladiska v meste Geel do skladu v meste Kallo pri Antverpách. Toto nové miesto však nie je vybavené na skladovanie liekov, vysvetlil v stredu belgický minister Jo Bouns v odpovedi na otázku poslanca zo Strany zelených. Belgická Federálna agentúra pre lieky a zdravotnícke výrobky (AFMPS) medzičasom potvrdila, že lieky z týchto 20 kontajnerov už nemožno uviesť do obehu, pretože neboli skladované v primeraných podmienkach.
Pomôcky uložené v Kalle – vnútromaternicové telieska či striekačky používané na podávanie injekčných antikoncepčných prostriedkov – možno použiť aj naďalej. Euractiv konštatuje, že vzniknutá situácia znamená koniec diplomatických snáh Belgicka zabrániť zničeniu týchto zásob antikoncepčných prostriedkov po tom, čo Washington oznámil svoj zámer likvidovať ich. AFP pripomenula, že od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu boli medzinárodné zdravotné a rozvojové programy USAID vo veľkej miere rozložené, čo sa dotklo aj iniciatív v oblasti plánovaného rodičovstva.
V júli viaceré médiá informovali, že Spojené štáty plánujú spomínané antikoncepčné prostriedky zničiť, pričom za ich likvidáciu boli pripravené zaplatiť približne 160.000 dolárov. Ponuky mimovládnych organizácií, ktoré chceli celý náklad odkúpiť, Trumpova administratíva odmietla. „Je to čisto ideologické rozhodnutie,“ uviedla pre Euractiv Sarah Durocherová, predsedníčka francúzskej organizácie Planning familial. Trumpova administratíva sa vrátila k politike, ktorá zakazuje poskytovanie pomoci mimovládnym organizáciám, ktoré propagujú alebo vykonávajú interrupcie, doplnila AFP.