Ľudia sa dostanú tam, kam bežne nemôžu: Prezidentský palác otvorí svoje brány verejnosti!

BRATISLAVA - Prezidentský palác otvorí v sobotu 30. augusta svoje brány pre verejnosť. Tento rok sa historicky po prvý raz uskutoční Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci a v Národnej rade Slovenskej republiky v rovnakom termíne. Verejnosť tak bude mať jedinečnú príležitosť nahliadnuť do sídla hlavy štátu aj parlamentu v jeden deň.
Oficiálny začiatok Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci bude o 10.00 hod. a verejnosť ho bude môcť navštíviť až do 17.00 hod. Návštevníci si budú môcť pozrieť reprezentačné priestory, kde hlava štátu prijíma oficiálne návštevy, konajú sa ústavné akty či iné významné podujatia. Súčasťou DOD bude aj sprievodný program. V rámci neho nebudú chýbať statické ukážky vozidiel Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.
Program spestrí taktiež Vlaková patrola, projekt Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorého súčasťou je štvorica veselých hrdinov inšpirovaná reálnymi zamestnancami železníc. Prezentačné stánky a aktivity v areáli paláca bude mať taktiež Čestná stráž prezidenta SR, Slovenská pošta, Slovenský olympijský výbor, Bratislavský samosprávny kraj, Medzinárodný vyšehradský fond, ako aj projekt VEDA V KOCKE. Podrobnosti o programe budú postupne zverejňované aj na sociálnych sieťach Prezidentského paláca.
Vstup na podujatie bude voľný a nebude potrebná predchádzajúca registrácia. Kancelária prezidenta SR týmto pozýva všetkých, aby prišli osobne zažiť atmosféru Prezidentského paláca.