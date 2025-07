Účastníci pilotného výcviku Národných obranných síl zložili slávnostnú prísahu

(Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Slávnostnú prísahu za účastníkov pilotného výcviku predniesol zatiaľ najlepšie hodnotený vojak primárneho výcviku Vlastislav Čepo. „Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť SR a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život,“ zdôraznil v prísahe.

Bolo potrebné ísť na hranicu svojich fyzických a psychických schopností, tvrdí prezident

Pellegrini poukázal na to, že každý deň prinášal situácie, keď bolo potrebné ísť na hranicu svojich fyzických a psychických schopností. Zložením prísahy však výcvik nekončí. „Ešte na nás čaká to najťažšie, pretože z pondelka na utorok máme záverečný výcvik, ktorý bude spočívať v tom, že 24 hodín prežijeme pod holým nebom niekde v lesoch a využijeme všetky zručnosti a informácie, ktoré sme sa počas celého výcviku naučili,“ podotkol. Zopakoval, že ako príslušník NOS bude pripravený pomáhať SR, kedykoľvek to bude potrebné.

Kaliňáka teší záujem verejnosti byť súčasťou NOS. Hovorí o tisícoch, ktorí poslali registračný formulár. „My už sme viac ako šesť stoviek zvládli zaregistrovať a už pripravujeme pre nich ďalšie turnusy,“ ozrejmil. Vzhľadom na obmedzené kapacity by sa mohlo do konca tohto roka uskutočniť od štyroch do šesť turnusov. Za prvú úlohu po návrate z výcviku preto považuje intenzívnu prácu na modernizácii a obnove infraštruktúry v Martine, vybudovaní nových zariadení na východe SR a dobudovaní Tureckého vrchu.

Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností

NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo obrany sľúbilo i ďalšie benefity.