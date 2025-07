Prezident rieši svoje bývanie! Na opravu vily na Slavíne peniaze nie sú

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pellegrini sa momentálne sťahovať do vily na Slavíne nechystá. „Jej stav je absolútne nevyhovujúci a Kancelária prezidenta SR nedisponuje finančnými prostriedkami na jej opravu,“ priblížili z odboru komunikácie. Rezidencia na Slavíne sa dlhodobo nevyužíva a chátra. Bývalé sídlo dozornej rady Východoslovenských železiarní so 42-árovým pozemkom kúpila kancelária prezidenta v roku 2001 za 36 miliónov korún. Štátu slúžila len tri a pol roka, a to za čias prezidenta Rudolfa Schustera. O opätovnom využití vily sa hovorilo za prezidentovania Andreja Kisku. Podľa rezortu vnútra je vila aktuálne z bezpečnostného a technického hľadiska nepoužiteľná.

Otázka bývania najvyšších ústavných činiteľov sa opätovne začala riešiť po minuloročnom atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), keď sa schválil balík zmien - tzv. lex atentát. Z neho vznikol nárok na štátom zabezpečené bývanie prezidentovi SR, predsedovi parlamentu a premiérovi. Hľadanie nehnuteľností na ubytovanie najvyšších ústavných činiteľov má na starosti ministerstvo vnútra.