Zničený Migaľ na lôžku: Jeho stav je tichým ZABIJAKOM, sedemhodinový zákrok ho vykúpil od číhajúcej smrti!

Migaľ priznáva, že mohol zomrieť v krátkom okamihu, nebyť odborníkov na východe Slovenska. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková, reprofoto TV JOJ)

archívne video

Zástupcovia nemocnice s Radomírom Šalitorisom informujú o stave ministra Samuela Migaľa po operácii (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Išlo o takzvanú aneuryzmu aorty, ktorá Migaľovi ohrozovala život. V centre, kde sa liečia viacerí pacienti s podobnými diagnózami, sa rozrozprával pre televíziu JOJ, pre ktorú roky pracoval. "Mohol som zomrieť - takto," povedal s pokojom v tvári Migaľ a luskol prstami.

Tichý zabijak

Takúto aneuryzmu človek ani nemusí spozorovať a príde na ňu až odborník pri kardiologickej prehliadke. Problém človeka fyzicky nebolí a nemusí o ňom vôbec tušiť. Záludným je hlavne fakt, že ochorenie vzniká nenápadne a môže mať fatálne následky, ak sa nelieči. Stavu sa dá predchádzať prevenciou, no v hraničných prípadoch je nutný až chirurgický zákrok, tak, ako v prípade ministra.

"Ak praskne vyduť na aorte, bolesti bývajú veľmi intenzívne. Môžu vyžarovať do ramena, krku či medzi lopatky. To sú časté a typické príznaky," vysvetľuje lekár, ktorý televízii podotkol, že ide síce o náročné zákroky, no je to vraj "denný chlebík". Ak však začne vyduť praskať, bolesti vraj môžu byť kruté a vyžarovať do zvyšku tela.

"Mňa choroba nebolela. A nebyť toho, že som na ňu prišiel náhodou, následky mohli byť fatálne," priznal Migaľ z lôžka. "Spočiatku to bol šok, keď som sa dozvedel o takejto diagnóze," doplnil minister, ktorého teraz plne zastupuje jeho ministerský a predtým parlamentný kolega Radomír Šalitroš.

(Zdroj: reprofoto TV JOJ)

Museli si vyhrnúť rukávy na sedemhodinovú operáciu

"Nebola otázka, či prídu fatálne následky, ale kedy prídu," ozrejmil Migaľ svoj vážny stav. A ako sa celý stav chirurgicky rieši? "Aorta sa, ľudovo povedané, vystrihne a nahradí sa cievnou protézou," vysvetlil odborník z VÚSCH. "Bol to taký balvan, na ktorý musí človek stále myslieť a žiť v strachu, čo ak sa stane niečo, čo by mohlo mať fatálne následky," vysvetlila ministrova manželka Diana.

V prípade šéfa rezortu sa stav zhoršil tak, že musel absolvovať až sedemhodinovú operáciu. "Pomocou špeciálneho echovyšetrenia dokáže kardiológ veľmi presne a včas odhaliť, že dochádza k zväčšovaniu vydute," uzatvára lekár. "Ja ďakujem lekárom, že žijem a že som sa opäť raz v Košiciach narodil," poďakoval Migaľ lekárom. Stavu sa dá predchádzať echovyšetrením u odborníka a ten vie posúdiť trend kondície chlopní na srdci.