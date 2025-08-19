Ministerstvo investuje milióny eur do internetového pripojenia pre znevýhodnených žiakov

BRATISLAVA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR cez výzvu podporí sumou takmer 24 miliónov eur internetové služby pre 48-tisíc znevýhodnených študentov cez poukážky na dva roky. Informovali o tom na brífingu štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš, prevádzkový riaditeľ Digitálnej koalície Pavol Šedo a prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
„Kvalitné vzdelávanie je dnes závislé na pripojení na internet. A preto som veľmi rád, že 23,7 milióna eur naše ministerstvo alokovalo pre výzvu týchto sociálnych voucherov, pre pripojenie pre internet, pre žiakov zo sociálne slabších rodín. Tým by sme mali na dva roky garantovať prístup na internet pre približne 48-tisíc detí. Veľmi ma teší, že každý bude mať rovnaký prístup ku vzdelávaniu. Zároveň ma teší, že budeme blokovať cez toto internetové pripojenie rôzne stránky, ktoré by deti nemali vidieť,“ priblížil Šalitroš.
archívne video
Cieľom projektu je podľa riaditeľa Digitálnej koalície poskytnúť žiakom a študentom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo sú v hmotnej núdzi, možnosť využívania vysokorýchlostného internetu na 24 mesiacov formou poukážok. „Cena služby, ktorá bude hradená z príspevku, nesmie presiahnuť 20 eur mesačne a celková výška príspevku, teda voucheru na obdobie 24 mesiacov je stanovená na 480 eur,“ spresnil Šedo.
Oprávnenou službou bude pevné pripojenie na internet, teda pripojenie na internet, ktoré je nainštalované v domácnosti. Neoprávnenou službou budú mobilné telekomunikačné a internetové služby. V rámci projektu sú stanovené aj nejaké technické požiadavky - minimálna prenosová rýchlosť je definovaná na úrovni 30 megabitov za sekundu a minimálny garantovaný objem prenesených dát za mesiac je 150 gigabytov. Združenie základných škôl Slovenska podľa Horníkovej oceňuje aktuálnu výzvu na podporu internetového pripojenia pre žiakov základných a stredných škôl. „Internet už ozaj nemôže byť luxusom, ale neoddeliteľnou súčasťou vyučovania,“ dodala Horníková.