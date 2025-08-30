Migaľovci si vybavujú účty s Hlasom: Šalitroš sa rozohnil, schytali to za tender aj voľby, pridal sa aj Danko!

BRATISLAVA - Politológovia a zrejme aj niektorí členovia koalície pravdepodobne očakávali, že keď sa vyrieši januárová koaličná kríza vymenovaním dvojice ministrov Samuel Migaľ a Rudolf Huliak, ustanú vzájomné konflikty a vláda pôjde pozvoľna ďalej. S odstupom polroka sa však ukazuje, že niektoré nevyriešené účty len bdeli pod povrchom a najvýraznejším príkladom sú migaľovci na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Už samotný minister mal dávnejšie ťažké srdce na Matúša Šutaja Eštoka, no teraz sa do Hlasu a aj do prezidenta Petra Pellegriniho pustila aj jeho pravá ruka - Radomír Šalitroš.
Zdá sa, že súdržná dvojka Migaľ-Šalitroš ani po niekoľkých mesiacoch nevie Hlasu a jeho súčasnému vedeniu zabudnúť, ako sa k ním zachovali, keď prišiel onen povestný "vyhadzov" zo strany. Okrem toho, že si dlhodobo vymieňajú rozdielne názory na fungovanie ministerstva s jeho predchodcom a súčasným predsedom Národnej rady SR Richardom Raši, v poslednom období to dosť intenzívne od nich schytáva aj vedenie Hlasu-SD a jeho čestný predseda a súčasný prezident Peter Pellegrini.
Šalitroš spomína záchrankový tender, sestru Pellegriniho a prezidentskú kampaň
Bol to totiž samotný Šalitroš, ktorý mal na kampaň Pellegriniho investovať nemalú sumu a sám už oľutoval, že tak vraj urobil. "Dnes, keď vidím, čo sa dialo v záchrankovom tendri, ktorý ešte stále nebol vysvetlený, kde vidím, že pofiderné firmy, veľmi blízke strane Hlas, mali vyhrať nemalé, stámiliónové sumy, keď vidím, aké financovanie bolo napríklad cez sestru pána prezidenta, o čom som ja nevedel, keď vidím to, ako prichádzajú iba s populistickými riešeniami, ktoré my potom musíme konsolidovať a o to viac platiť dane, a keď vidím, že pán prezident nie je nadstranícky (..), tak za týchto okolností, a aj po tom, čo nám urobili, že namiesto toho, aby sme vytvorili dialóg, že nebudeme ako opičky stláčať tlačidlá, ale nás rovno vyhodili, tak som rád, že nás vyhodili," povedal rozbehnutý Šalitroš vo vysielaní televízie TA3.
"Som tomu rád, lebo neviem, ako by som dnes vysvetľoval tie kauzy typu záchrankového tendra. To sá nedá vysvetliť," uzavrel Šalitroš. Za Šalitrošove slová sa zakrátko postavil Migaľ, ktorý sa ešte stále venuje rekonvalescencii po operácii srdca. "Môj kolega Radomír Šalitroš to povedal absolútne presne. Stotožňujem sa s ním do bodky! Náš vyhadzov z Hlasu SD sa nakoniec ukázal ako to najlepšie čo sa nám mohlo v tejto strane stať," uviedol.
Migaľ si počas SNP ešte "vychutnal" hlavu štátu
Migaľ si však neodpustil po búrlivom prejave prezidenta zareagovať aj naňho. A to priamo na výročie Slovenského národného povstania počas 29. augusta. "Pellegrini sa dnes v Banskej Bystrici postavil do role moralistu a kázal o nenávisti, pokore a hrdinstve. No jeho slová znejú falošne, keďže sa on sám správa presne opačne, ako káže. Keď hovorí o tom, aby politici prestali šíriť nenávisť a priživovať sa na nej, mal by sa v prvom rade pozrieť do zrkadla. Kauzy z posledných dní ukazujú, že jeho vlastné konanie je v príkrom rozpore s hodnotami, o ktorých tak rád hovorí – či už ide o financovanie jeho kampane, alebo jeho mlčanie tam, kde by štátnik hovoriť mal," kopol si Migaľ do Pellegriniho.
"Slová majú váhu len vtedy, keď za nimi stoja skutky. U Pellegriniho dnes žiaľ vidíme iba teatrálne reči, ktoré majú zakryť jeho vlastné problémy a kauzy. To nie je štátnické, to je farizejské," uzavrel minister.
Príležitosť si nenechal ujsť ani Danko
Migaľa nahneval prezidentov prejav aj v kontexte toho, že si v ňom kopol do médií a mnohí iste vedia, že nepriamo spomenul aj infulencera Jovinečka, ktorý sa so svojou priateľkou natočil v autoumyvárke. To podnietilo aj samotného Andreja Danka z SNS, aby na Pellegriniho slová reagoval videom. Tomu prekáža podľa vlastných slov prezidentov alibizmus vo chvíľach, kedy by nemal byť ticho, ale mal by sa vraj ozvať.
"Prezident najprv nevyhlásil referendum k protiruským sankciám. V minulosti mlčal pri otázkach okolo covidu. Potom súhlasil s navýšením peňazí do zbrojenia. A včera som s nemým úžasom pozeral, ako prezident Slovenskej republiky na oslavách SNP komentuje influencera Jovinečka. Neviem, či sa naňho hnevá za to, že spomenul v nejakej relácii, že mu boli núkané peniaze na kampaň, neviem, že by tak prezident útočil do iných influencerov, pripadá mi to veľmi trápne," povedal vo videu predseda národniarov.
"Cítim sklamanie ako politik, ako kolega z jeho správania. Mrzí ma, kam to celé speje, no v každom prípade by som chcel povedať, že ma napĺňa aj optimizmus, pretože dnes tu vidím množstvo ľudí, ktorí vedia, kto v politike len rozpráva a kto aj koná," dodal Danko s tým, že verí, že "ľuďom sa otvárajú oči".
Migaľ a Šalitroš kritizujú, Hlas zatiaľ kampaňuje v teréne
Na slová Šalitroša a ani slová Migaľa doteraz priamo nereagoval nikto z vedenia Hlasu, pričom v súčasnosti stále prebiehajú série rokovaní ohľadom výslednej podoby tretieho kola konsolidácie verejných financií. Na týchto koaličných radách sa objavujú aj ďalší ministri ako napríklad Rudolf Huliak a každý z nich sa rozchádza v názore na výslednú podobu.
Hlas zatiaľ cez svojej vedenie vykonával kampaň v teréne, aj na jarmoku v Bardejove.
Nateraz nie je jasné, či budú tieto názorové konflikty a ich verejná prezentácia na sociálnych sieťach pokračovať, alebo sa situácia upokojí.