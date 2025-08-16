Zažiarte bez návštevy kaderníka: Aha, ako si môže dokonalý účes vytvoriť každá žena

BRATISLAVA - Leto je obdobím, kedy móda ožíva naplno nielen v outfitoch, ale aj vo vkusných účesoch. Máme najväčšiu chuť experimentovať, vyjadriť sa a žiariť.
Účes hrá kľúčovú rolu - vie zvýrazniť osobnosť, doladiť celý výzor a spraviť z vás hviezdu festivalového dňa či večera. A najlepšie na tom je, že to vôbec nemusí byť komplikované. Ak sú vlasy korunou krásy, potom vlny ich trblietavým drahokamom.
Vlny, ktoré podtrhnú celý festivalový look
Trendy sú jasné, vlny vládnu festivalom. Sú hravé, sexy a štýlové. Nezáleží na tom, či ste v kempe, na koncerte alebo práve dobíjate energiu v chillout zóne, účes musí držať krok s vaším tempom. Či už túžite po romantických plážových vlnkách, hustých kučerách alebo niečom medzi tým, máme pre vás riešenie, ktoré zvládnete aj bez kaderníckeho kresla. A presne na to je tu Freylish PRO Trojkulma. Ide o stylingový zázrak, vďaka ktorému si sama vytvoríte účes ako od profesionála.
Jeden nástroj, tri štýly vĺn
Najväčšou výhodou PRO Trojkulmy je, že ponúka až tri rôzne nadstavce, ktoré vám umožnia vykúzliť:
- plážové vlny - pôsobia prirodzene a uvoľnene,
- vlny - ktoré dodajú účesu objem a eleganciu,
- kučery - ideálne na večerné vystúpenia alebo efektný look s príčeskami.
A to všetko rýchlo, jednoducho a kdekoľvek. Doslova od stanu až po backstage. Jedna z modeliek počas najnovšieho festivalového fotenia zvolila plážové vlny, druhá zas klasické, oba účesy však vznikli len jedným nástrojom po výmene nadstavca na trojkulme.
Styling bez poškodenia vlasov
Trojkulma využíva keramickú technológiu, ktorá rozkladá teplo rovnomerne, čím predchádza poškodeniu vlasov a zanecháva ich hladké a lesklé. Produkt ponúka aj nastaviteľnú teplotu, takže si ho prispôsobíte podľa typu vašich vlasov, či už máte jemné, alebo husté pramene. S dlhým otočným káblom, ergonomickou rukoväťou a praktickým stojanom je trojkulma navrhnutá tak, aby sa používala pohodlne aj mimo domova v kempe či hotelovej izbe.
Prečo si trojkulmu od Freylish zamilujete?
PRO Trojkulma od Freylish si získa vaše srdce vďaka svojmu jednoduchému ovládaniu. Účes s ňou zvládnete aj bez predošlých skúseností so stylingom. Je ľahká a kompaktná, takže si ju bez problémov vezmete kamkoľvek so sebou, na festival, víkendový výlet či letnú dovolenku.
Vytvorenie účesu vám zaberie len pár minút, čo oceníte najmä vtedy, keď sa ponáhľate na vystúpenie obľúbenej kapely či do práce. A čo je najlepšie, s jedným prístrojom si dokážete vytvoriť rôzne typy vĺn, ktoré môžete prispôsobiť svojej nálade, outfitu alebo konkrétnej príležitosti.
Zažiarte aj s ďalším pomocníkom
Ráno sa zobudíte, vlasy máte rozlietané a program festivalu sa už rozbieha? Žiaden stres. Stačí si umyť vlasy, rýchlo ich vysušiť a dodať im tvar pomocou ďalšieho multifunkčného pomocníka Freylish 4-in-1 Ionic Brush. S vymeniteľnými nadstavcami si upravíte vlasy podľa potreby.
Vyfúkate, vyhladíte alebo dodáte objem pomocou sušiču vlasov, dvoch stylingových kief a kulmy. Všetko bez toho, aby ste potrebovali ďalších päť pomôcok navyše. Vďaka iónovej technológii a keramickému povrchu zanecháva vlasy bez krepatenia. Silný výkon motorčeka (1200 W) a tri teplotné režimy vám zas zabezpečia kontrolu nad efektívnym a rýchlym usušením vlasov s profesionálnymi výsledkami.
Bonusový tip: Kanekalon pre ešte výraznejší účes
Túžite po extravagantnejšom festivalovom looku? Odporúčame doplniť účes o kanekalonové príčesky – ľahké, farebné a skvelo ladia s festivalovou atmosférou. Vyzerajú úžasne v kombinácii s vlnami a jednoducho sa zapracujú do účesu vytvoreného PRO Trojkulmou.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Freylish.