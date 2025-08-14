Horúčavy trápia celé Slovensko: Extrémne vysoké teploty môžu predstavovať záťaž pre zamestnancov

BRATISLAVA - Extrémne vysoké teploty môžu na väčšine pracovísk predstavovať záťaž pre zamestnancov. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti či zvýšenej únave. Upozornili na to odborníci z odboru preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Odporúčajú zamestnávateľom zabezpečiť pitný režim, vhodný pracovný odev a v prípade potreby aj upraviť pracovný čas.
Prehriatie organizmu
„Záťaž teplom môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním,“ upozornili odborníci. Dodali, že dostupnosť a dostatok pitnej vody na mieste výkonu práce pre zamestnancov je samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady.
Okrem toho odporúčajú konzumáciu dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré majú občerstvujúce vlastnosti a slúžia na doplnenie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením. „Prostredníctvom pitného režimu sa odporúča doplniť najmenej 70 percent vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením a dýchaním,“ ozrejmili s tým, že nápoje musia byť zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu.
ÚVZ zdôraznil, že zamestnávateľ by mal v horúčavách umožniť prestávky na ochladenie, napríklad sprchou či umytím sa chladnou vodou. Ak vnútorné alebo vonkajšie pracovisko prekračuje prípustnú operatívnu teplotu, má upraviť pracovný čas tak, aby nebol prekročený únosný čas práce. Opatrenia musí prijať aj vtedy, keď teploty nedosahujú limitné hodnoty, no prekračujú prípustné podmienky.
Legislatíva nestanovuje presnú teplotnú hranicu
Odborníci ozrejmili, že súčasná legislatíva síce nestanovuje presnú teplotnú hranicu, od ktorej sú povinné konkrétne opatrenia. Ak však nie je možné zabezpečiť aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí chrániť zamestnancov pred horúčavou, napríklad úpravou pracovného času, posunom začiatku zmeny, striedaním pracovníkov, prestávkami, pitným režimom či zabezpečením klimatizácie a vetrania.
Platia vo štvrtok výstrahy prvého aj druhého stupňa
Na väčšine územia Slovenska platia vo štvrtok výstrahy prvého aj druhého stupňa pre vysoké teploty. Výstrahy druhého stupňa predbežne platia od 12.00 do 19.00 h v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Ďalej v takmer celom Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji. Rovnako aj v okrese Vranov nad Topľou. V Snine platí výstraha od 13.00 do 18.00 h.