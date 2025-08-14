Dávajte na seba pozor: Záchranári zasahovali pre kolapsy z tepla už 77-krát

(Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)
BRATISLAVA - Záchranári v stredu (13. 8.) zasahovali na Slovensku 77-krát pri ľuďoch s kolapsovými stavmi z tepla. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Najčastejšie záchranári vyrazili k pacientom v Žilinskom kraji (18 zásahov) a najmenej v Trnavskom kraji (5 zásahov). Do nemocníc bolo prevezených spolu 57 pacientov, najviac v Žilinskom kraji (13 transportov),“ priblížilo operačné stredisko.
Záchranári upozornili, že medzi najčastejšie chyby počas horúčav patrí pobyt na slnku počas kritických hodín, nedostatočný pitný režim, zvýšená fyzická aktivita, požívanie alkoholických nápojov, príliš kalorická strava či nesprávny odev.