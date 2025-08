V koalícii lietajú iskry: Hlas-SD vracia úder Dankovi, bráni Pellegriniho! Nezhody pre tender za miliardy

(Zdroj: TASR/ Ján Krošlák, Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

SNS od prezidenta chce, aby urobil všetky kroky k tomu, aby nedošlo k škodám v rezorte zdravotníctva. „Obzvlášť v ťažkých časoch konsolidácie je nepredstaviteľné, aby v utajenom režime boli vyberané záchranné služby,“ uviedla SNS.

Pellegrini podľa nich nesie plnú politickú zodpovednosť za nominácie bývalej ministerky Zuzany Dolinkovej ako aj súčasného ministra Kamila Šaška. Oboch do funkcie nominoval Hlas-SD. „Slovenská národna strana verí, že prezident Slovenskej republiky okrem alibistického vyhlásenia o transparentnosti tendra urobí aj reálne politické kroky. Svojim vyhlásením a výzvou na transprentnosť sám vyjadril reálnu obavu o jeho priebehu. Je nepredstaviteľné, aby v časoch konsolidácie vznikali vážne obavy verejnosti o priebehu tendra za takmer 2 miliardy eur. Peter Pellegrini ako Čestný predseda Hlasu SD nesie plnú zodpovednosť za rezort zdravotníctva a nemôže sa jej zbavovať podľa toho ako sa mu to hodí. Vždy sa politicky na koaličnej rade hlásil k rezortu zdravotníctva. Je len v jeho rukách či tento tender bude zrušený alebo nie,“ odkázali.

Hlas-SD bráni seba aj prezidenta

Strana Hlas-SD v reakcii na výzvu SNS Andreja Danka vyzvala, aby prestal s opakovanými a zbytočnými útokmi na nich, ako aj na prezidenta Petra Pellegriniho. "Posledná výzva SNS kvôli tendru Záchrannej zdravotnej služby je úplne mimo reality. Za oblasť zdravotníctva zodpovedá politicky strana HLAS a vecne minister zdravotníctva Kamil Šaško. Pokiaľ má Andrej Danko akékoľvek kompetentné otázky v téme, v ktorej sa s pribúdajúcim časom objavuje čoraz viac klamstiev a primitívneho politického populizmu, môže sa kedykoľvek obrátiť s dôverou na HLAS a jeho riadne zvolené vedenie," uviedla strana.

"Upozorňujeme ale, že politickí súperi vládnej koalície nie sú ani v Prezidentskom paláci a ani vo vnútri koalície. Andrej Danko by si mohol všimnúť, že ten najhorší z nich a pôvodca najväčšieho zla v slovenskej politike, Igor Matovič, sa z útokov SNS na prezidenta úprimne teší a všetkými silami ich podporuje. Ak teda nie je úmyslom Andreja Danka nájsť si nového koaličného partnera v Igorovi Matovičovi a spoločne s ním deštruovať orgány štátu, mal by nových voličov SNS hľadať inde a inými spôsobmi," dodali.

Ozval sa aj Peter Pellegrini. Prezident považuje výzvu SNS za ďalšiu z politických hier Andreja Danka, ktorou sa útokom na prezidenta snaží získať politické body. „Ústavné kompetencie prezidenta sú jasné a rušenie tendrov v akomkoľvek rezorte v nich nefiguruje, pretože je to zodpovednosť konkrétneho ministra, resp. vlády. Andrej Danko to ako právnik veľmi dobre vie a dal by to určite aj nahlas najavo, ak by sa pán prezident išiel takýmto spôsobom angažovať v rezortoch, patriacich SNS,“ uviedla prezidentova hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Pellegrini sa už raz na Šaška obrátil

Po šiestich rokoch sa opäť súťaží o záchranky. Vo výberovom konaní sa má vybrať prevádzkovateľ 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. To všetko za 1,2 miliardy eur. O to väčší tlak je na to, aby všetko prebehlo férovo a transparentne.

Od začiatku je však tento významný nákup sprevádzaný pochybnosťami. Opozícia kritizovala, že ministerstvo nezverejnilo napríklad štatút rozhodovacej komisie, rokovací poriadok či kritériá výberu. Znepokojené bolo aj Lekárske odborové združenie, ktoré sa nedávno tiež obrátilo na prezidenta Petra Pellegriniho, ktorého v liste vyzvali, aby sa postaral o to, že obstarávanie záchrannej zdravotnej služby prebehne transparentne a odborne. Prezident na to zareagoval slovami, že požiadal ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o dodržanie zákona pri tendri na záchranky. „Pellegrini požiadal ministra zdravotníctva, aby zabezpečil, že tender na záchranky sa uskutoční v zmysle príslušných zákonov a legislatívnych pravidiel SR,“ uviedol palác.

Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebehne riadne, transparentne a v súlade so stanovenými podmienkami.

Vopred vybratý víťaz?

Tým však pochybnosti nad priebehom tendra neskončili. Hnutie Slovensko poukázalo na to, že ešte pred skončením súťaže si mala skupina Agel v obci Vlkanová zaobstarať 86 sanitiek za 12 miliónov eur. Odvoláva sa pritom na medializované informácie. Zdôraznilo, že spoločnosť tak urobila ešte pred tým, ako boli vyhlásené výsledky tendra. Hnutie preto tvrdí, že súťaž má vopred víťazov, ktorých si vybral minister zdravotníctva. Ministra zdravotníctva Kamila Šaška vyzvali na odstúpenie z funkcie.

Spoločnosť Agel tvrdenia o manipulácii či zákulisných dohodách v tendri na záchranky odmieta. Do súťaže sa podľa nej zapojila, aby mohla pokračovať v poskytovaní kvalitných zdravotníckych služieb pre pacientov. Obstarané vozidlá chce v prípade neúspechu vo výberovom konaní využiť v rámci svojej dopravnej zdravotnej služby alebo odpredať.