Nádej na mier: Pellegrini hodnotí stretnutie v Bielom dome ako prelomové pre Ukrajinu

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini víta snahy medzinárodného spoločenstva pod vedením prezidenta USA Donalda Trumpa o dosiahnutie trvalého a udržateľného mieru na Ukrajine. Jediná cesta k mieru je podľa neho pokračovať v rokovaniach. Pellegrini to vyhlásil na sociálnej sieti.
„Pondelkové rokovania v Bielom dome priniesli veľkú nádej, že po tri a pol ročnej tragickej vojne sa podarí dosiahnuť prielom v diplomatických rokovaniach,“ napísala hlava štátu. „Z verejných vyhlásení účastníkov samitu je zjavné, že sa črtá jasná dohoda o poskytnutí bezpečnostných garancií zo strany USA a tzv. koalície ochotných pre Ukrajinu,“ dodal. Tento aspekt je podľa neho nevyhnutný na dosiahnutie trvalého a udržateľného mieru.
Za dôležité Pellegrini považuje priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou o budúcom usporiadaní vzťahov na Ukrajine. „Pevne verím, že pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sa podarí v rámci blížiacich sa trilaterálnych rokovaní dosiahnuť prielom aj v tejto najdôležitejšej otázke. Iba takto je možné zastaviť nezmyselné zabíjanie na Ukrajine,“ doplnil prezident.
Na rokovaniach vo Washingtone s Trumpom sa zúčastnili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a európski predstavitelia. Diskutovali o mierovom procese a zdôraznili, že Ukrajina musí získať silné bezpečnostné záruky. Trump navrhol stretnutie medzi Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré by mohlo potom pripraviť pôdu pre trojstranné stretnutie aj so šéfom Bieleho domu.