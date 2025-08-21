Štvrtok21. august 2025, meniny má Jana, Johana, Noema, zajtra Tichomír

Novela rokovacieho poriadku Národnej rady SR je v poslednom štádiu prípravy, tvrdí Puci

Róbert Puci
Róbert Puci (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Návrh novely rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR je v poslednom štádiu prípravy. Uviedol to šéf poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci. Koaliční poslanci avizujú jej predloženie do parlamentu do piatka (22. 8.). Plénum by sa tak ňou malo zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 9. septembra.

„Návrh novely rokovacieho poriadku NR SR je v poslednom štádiu prípravy, najneskôr do piatka 22. augusta 2025 bude podaná za tri poslanecké koaličné kluby. O detailoch novely budeme informovať po jej podaní,“ povedal.

Poslanci NR SR sa už dlhšie stretávali k novele rokovacieho poriadku. Vlastné návrhy zmien podávala opozícia aj koalícia. Na stretnutiach sa nezúčastňovalo opozičné hnutie Slovensko. Argumentovalo, že tak bude robiť dovtedy, kým koalícia nebude dodržiavať súčasný rokovací poriadok. O tom, že návrh by mohol ísť na rokovanie NR SR v septembri, sa hovorilo už skôr. Úprava by mala priniesť viaceré zmeny, vypustiť by sa mala napríklad povinnosť čítania pozmeňujúceho návrhu v pléne.

Opoziční poslanci však už skôr kritizovali, že viaceré ich návrhy sa v rámci pracovných stretnutí zamietli. Opozičné PS napríklad uviedlo, že neuspelo s návrhom, aby poslanci mohli čerpať materskú, respektíve rodičovskú dovolenku, počas ktorej by mohol do NR SR nastúpiť náhradník. Opozičná SaS takisto potvrdila, že im zamietli viaceré podnety. Avizovala tiež, že s niekoľkými navrhovanými zmenami nesúhlasí a ak by sa dostali do finálnej verzie návrhu, pravdepodobne by ho nepodporila.

