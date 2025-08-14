Danko si chce posvietiť na supermarkety a veľké obchodné domy: SNS tlačí na vyššie dane! Hrozí zdražovanie?

BRATISLAVA - Vládu čaká debata o návrhu Slovenskej národnej strany (SNS), ktorý by mohol zmeniť zdaňovanie veľkých obchodných domov a supermarketov. Strana chce, aby samosprávy mohli využiť vyššiu sadzbu dane z nehnuteľností práve na tieto prevádzky. Tvrdí, že by to posilnilo rozpočty miest a obcí, no podľa obchodníkov aj opozície by to mohlo zdvihnúť ceny potravín.
Podpredseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko pripomína, že veľké reťazce v menších mestách pôsobia, ale zisky smerujú do zahraničia. „Dnes v každom menšom meste je niekoľko obchodných reťazcov, ale obchodné reťazce vyvážajú zisky vonku. A ja by som chcel, aby sme zdanením nehnuteľností alebo daňou zo stavieb peniaze nechávali v regiónoch,“ povedal pre STVR. SNS navrhuje, aby v prípade obchodných domov bolo možné využiť maximálnu sadzbu.
Opozícia a obchodníci však varujú, že dodatočné náklady by mohli skončiť na pleciach zákazníkov. Marián Viskupič (SaS) upozornil, že pri potravinách to najviac zasiahne chudobnejších obyvateľov. Slovenská aliancia moderného obchodu zároveň pripomína, že v menších obciach sú mnohé predajne už teraz nerentabilné a vyššie dane by mohli viesť k ich zatvoreniu.
Danko však tvrdí, že v zákone o cenách by sa dali urobiť jednoduché zmeny. „Mali by sme sa vrátiť k tomu, aby nás tu nevydierali aj obchodné reťazce, aj niekto iný, že to zavedú do ceny,“ dodal. Podľa predsedu SNS by sa návrh mal stať súčasťou rokovaní o novom konsolidačnom balíčku.
Malé obce by nemuseli získať nič
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) návrh víta, ale chce, aby samosprávy mali viac kompetencií a samy rozhodovali o výške dane. Šéf Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik upozorňuje, že návrh sa týka len miest a väčších obcí, kde supermarkety reálne stoja. „My nechceme, aby vláda alebo koalícia dane zvyšovala, ale bolo by dobré, a taká bola aj dohoda pôvodne z 25. mája, že bude posilnená právomoc samospráv a posilnené kompetencie tak, aby si každá samospráva mohla stanovovať dane z nehnuteľností,“ uviedol pre STVR.