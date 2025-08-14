Pellegriniho kampaň začína byť čoraz väčším problémom: Na financovanie sa pozrie samotný Žilinka!

BRATISLAVA - Generálna prokuratúra SR preskúma zákonnosť postupu Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré nezačalo správne konanie v prípade možného prekročenia zákonného limitu na prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ministerstvo vnútra na Žilinkove vyhlásenie reagovalo, že generálnej prokuratúre poskytne v prípade plnú súčinnosť.
Žilinka podotkol, že prokuratúra v prípade koná takzvane ex offo, teda z vlastného podnetu. Podľa medializovaných informácií existujú pochybnosti, či Peter Pellegrini dodržal limit pol milióna eur na svoju prezidentskú kampaň. Pellegrini v správe o prostriedkoch vynaložených na svoju kampaň tvrdí, že limit dodržal. Na kampaň mal minúť približne 499 451 eur.