Manželka ministra Samuela Migaľa Diana PREHOVORILA o ťažkej diagnóze: Dva roky čakali, opísala náročné chvíle

(Zdroj: Facebook/Samuel Migaľ, archív/D.M.)

Manželka ministra investícií sa vrátila do doby, keď Samuelovi Migaľovi zistili rozšírenú aortu.Všetko pritom začalo úplne nevinne. Bolo to pred dvomi rokmi, v podstate hneď po tom, čo vstúpil do politiky. V tom čase nemal podľa jej slov žiadne príznaky, akurát vyšší tlak, inak mu nič nebolo. V podstate za to všetko môžem ja, pretože mi po prekonanom covide začalo búšiť srdce a požiadala som ho aby ma objednal ku svojej pani lekárke, kam chodil s tlakom. Tá mu povedala, nech príde so mnou, že rovno pozrie aj jeho. Takto sa na to prišlo. Nasledovala séria vyšetrení na NUSCH, kde jej prvotnú diagnózu potvrdili," zaspomínala si.

(Zdroj: Facebook/Samusel Migaľ)

„Bolo to náročné obdobie hlavne z dôvodu, že sme si uvedomovali, že vtedajšia zmena jeho pôsobiska, a s tým súvisiace pracovné nasadenie - práve sa rozbiehala predvolebná kampaň - stres a záťaž, ktorá ho čakala, môže mať preňho zlé následky. Prioritné teda bolo, aby sa príliš nepreťažoval, neprepínal sily a nerozčuľoval. To je ale s politikou asi nezlučiteľné. Manžel sa snaží vždy do všetkého čo robí vložiť celé srdce a celého človeka. Ako redaktor fungoval 20 rokov na 150 percent, myslím, že ako politik ide na 200 percent,“ uviedla.

Od osudnej diagnózy v podstate dva roky vedeli, že príde deň, keď bude operácia nevyhnutná. Išlo o nezvratný stav, minister pravidelne chodil na kontroly, kde lekári situáciu sledovali. K chorobe sa postavili obaja čelom a na to, čo sa bude diať, pripravili aj deti. Na začiatku leta ešte stihli absolvovať dovolenku s priateľmi pri mori, potom už vyrazili smer Košice. Kým bol Samuel Migaľ v nemocnici, ona sa ubytovala v hoteli. „Zvyšok rodiny vypomohol so starostlivosťou o deti, dom a naše zvieratá. Našťastie máme skvelých rodičov, priateľov, susedov a manželových kolegov, ktorí nás v ťažkých chvíľach vždy podržali, za čo im patrí veľká vďaka,“ prezradila. Slovami vďaky nešetrila ani na adresu lekárov košickej nemocnice. „Sú tam úžasní ľudia a perfektný kolektív. Viete, na Facebooku si prečítate aj množstvo neznášanlivých komentárov a tiež ´múdrosti´ o tom, že sa o manžela starajú len preto lebo je minister. A potom si prečítate komentáre pacientov, ktorí majú s VUSCH reálnu skúsenosť. Tí píšu, že sa takto príkladne starajú o každého, pretože sú to zdravotníci s obrovským srdcom,“ tvrdí.

Manželka ministra Samuela Migaľa Diana trávi pri manželovi toľko času, koľko sa len dá. (Zdroj: Archív D.M. )

Aktuálne trávi v nemocnici stále veľa času. „Snažím sa byť pri manželovi toľko, koľko je to možné. Chodím ho navštevovať 2-3 krát do dňa. Prvý týždeň bol na oddelení ARO, kde návštevy nie sú úplne vhodné, preto za ním pustili len mňa a štátneho tajomníka, Rada Šalitroša, ktorý nám je v tomto období veľkou oporou. Nie len po pracovnej stránke, keďže momentálne prevzal ministerstvo, ale hlavne po ľudskej a psychickej stránke. Myslím, že akékoľvek zdravotné problémy sa dajú omnoho ľahšie zvládať, ak ste obklopení ľuďmi, ktorí vám dodávajú optimizmus,“ tvrdí.

Ochorenie zistili úplnou náhodou

Migaľ o svojom ochorení informoval verejnosť sám. Ešte pred operáciou natočil video, kde hovoril o tom, že ho čaká zákrok, hoci vtedy ešte presne svoje problémy nešpecifikoval. Po operácii už však verejnosť presne vedela, akú operáciu podstúpil. Migaľ tiež pravidelne informuje o vývoji svojho stavu prostredníctvom sociálnych sietí, zverejňuje aj fotky. Jeho manželka túto iniciatívu odobruje. Ako totiž tvrdí, dôležitá je prevencia a aj v prípade jej manžela prišli na to, že má takéto závažné problémy, iba náhodou. „Manželovi ochorenie zistili náhodou. Sú mnohí, ktorí to šťastie nemali," uviedla. Dodnes si pamätá, ako jedna zo sestričiek už na začiatku povedala, že jej manžel má obrovské šťastie a môže ďakovať svojej lekárke, že mu toto vyšetrenie urobila, pretože podobné vyšetrenia nie sú súčasťou štandardných preventívnych prehliadok. "Doslova povedala, že ak by boli, mnohým ľuďom by to zachránilo život. Napríklad kopec mladých športovcov umrelo na podobnú diagnózu - sú to tie prípady, keď futbalista v plnom zdraví skolabuje na trávniku. Veľakrát za tým môže byť podobný problém,o ktorom ani netušil,“ uviedla.

Minister má v nemocnici podporu celej rodiny, synovi už stihol aj vysvetliť, čo presne mu lekári robili. (Zdroj: Archív D.M. )

Vrátila sa aj k momentu zo začiatku tohto týždňa, keď jej manžel musel neplánovane podstúpiť druhú operáciu. V prípade Samuela Migaľa totiž nastala komplikácia – jeho telo začalo zadržiavať vodu a tá tlačila na srdce a pľúca. Podľa lekárov je to bežný pooperačný stav, ktorý sa rieši následnou menšou operáciou na odvedenie tekutiny a šéf rezortu informatizácie ho ma úspešne za sebou. „V tejto chvíli už manžela premiestnili z ARO na štandardné oddelenie. Cíti sa dobre a má aj lepšiu náladu. Predsa len na ARO mal síce permanentnú starostlivosť, ale to prostredie človekom zamáva. Sú tam pacienti v najhorších stavoch a nie každý má to šťastie vrátiť sa domov… som rada, že už je mimo ohrozenia života a verím, že všetko dobre dopadne,“ uviedla.

„Momentálne sme všetci radi, že už má operáciu za sebou, pretože sa kedykoľvek mohlo stať, že mu pri prílišnej záťaži aorta praskne a dopadol by ako mnohí z tých, ktorí o svojom probléme nevedeli a dnes už tu nie sú. Rozšírená aorta totiž nebolí, v podstate s ňou roky žil a ani o nej nevedel,“ vysvetlila. Teraz by bola rada, ak by po prepustení na pár týždňov zvoľnil tempo, užil si domácu opateru, deti a rodinu. „Myslím, že o ministerstvo je postarané a zdravie má len jedno. Ale, ako ho poznám, dlho sa doma neohreje…,“ skonštatovala.

Dodala, že aj jej manžel je rád, že už to má za sebou. „Snaží sa byť disciplinovaným pacientom a dodržiavať všetko, čo mu lekári nariadili, tak aby bola rekonvalescencia bez problémov. Teší sa na deň keď už bude znova doma, asi ako každý pacient, ktorý musí ležať v nemocnici. Lekári liečia najlepšie ako vedia (a vďaka im za to), ale skutočne uzdravuje prostredie a ľudia okolo vás,“ uzavrela.