Minister Migaľ si prešiel peklom: Prepustenie do domácej starostlivosti, prezradil plán návratu do práce!

minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) (Zdroj: Facebook/Samuel Migaľ, TASR/Jaroslav Novák)

KOŠICE - Ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý) v stredu prepustili z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) do domáceho liečenia. V košickom ústave podstúpil 22. júla úspešnú operáciu srdca. Ako informoval novinárov, v riadení ministerstva ho naďalej zatiaľ zastupuje štátny tajomník rezortu Radomír Šalitroš, plnohodnotný návrat do práce odhaduje na jeseň.

„Verím tomu, že vďaka rehabilitácii, ktorú mám už nejakým spôsobom nastavenú, by som sa niekedy koncom septembra, v polovici októbra - niekedy naozaj na jeseň - už mohol na 100 percent venovať svojim povinnostiam,“ uviedol Migaľ na brífingu vo VÚSCH. Pracovnými záležitosťami sa mieni už predtým postupne zaoberať. Uviedol, že sa cíti veľmi dobre a jeho stav sa každým dňom priebežne zlepšuje. Jeho plnohodnotné zastupovanie štátnym tajomníkom na ministerstve platí do konca augusta.

„Predpokladám, že možno za nejaké dva, tri, štyri týždne - nechcem to nejako na začiatku ‚prepísknuť‘, tak budem na hodinu, na dve v úrade, aby som vybavil veci, ktoré treba vybaviť,“ skonštatoval minister. Lekárom a zdravotníckemu personálu vo VÚSCH, ktorý označil za špičkový ústav, sa poďakoval za operáciu a zdravotnú starostlivosť. Migaľ podstúpil vo VÚSCH sedemhodinovú kardiochirurgickú operáciu, išlo o reimplantáciu aortálnej chlopne.

Migaľ podstúpil vo VÚSCH sedemhodinovú kardiochirurgickú operáciu, išlo o reimplantáciu aortálnej chlopne s náhradou aorty. Následne po týždni absolvoval minister ďalší, tentoraz menší zákrok. „Išlo o nahromadenie tekutiny v okolí srdca, čo pri takých výkonoch je relatívne bežné a súvisí to s reparačnými alebo hojacimi procesmi toho operovaného srdca. Čiže z malého rezu, ktorý už vlastne bol predtým prítomný, asi dvojcentimetrového, sa vytiahla tekutina v určitom množstve. Odvtedy je všetko absolútne v poriadku,“ priblížil prednosta kliniky srdcovej chirurgie Adrián Kolesár.

Generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačín zhodnotil, že zdravotný stav ministra a pooperačné vyšetrenia sú dobré a umožňujú ukončiť hospitalizáciu a začať domácu rekonvalescenciu a liečbu. Aj prípad ministra podľa neho poukazuje na dôležitosť preventívnych lekárskych vyšetrení pre včasnú liečbu zdravotných problémov.

Migaľ chváli slovenské zdravotníctvo

Košický VÚSCH si Migaľ na operáciu vybral podľa svojich slov preto, lebo dôveruje lekárom na Slovensku a v štátnych nemocniciach. „Na vlastnej koži som mal možnosť presvedčiť sa, že sú skúsení profesionáli a že dokážu svoju prácu zvládnuť na úrovni skutočne špičkových pracovísk, ktoré sú porovnateľné s klinikami v zahraničí,“ povedal minister. Aj bežné zdravotníctvo na Slovensku sa podľa neho musí priblížiť ku kvalite takýchto vysoko špecializovaných ústavov a pracovísk. „Musíme bojovať za to, aby ľudia naozaj nemuseli čakať na Slovensku na vyšetrenia, na zákroky, ktoré im môžu zachrániť život. Dnes po tom, ako som sa v Košiciach druhýkrát narodil - paradoxne, takmer na rovnakom mieste - musím povedať, že mi to dáva obrovské odhodlanie a chuť za to bojovať,“ skonštatoval.

Štátny tajomník rezortu investícií Šalitroš ubezpečil, že ministerstvo funguje na 100 percent, s tým, že počas hospitalizácie ministra sa napríklad podarilo nastaviť novú výzvu na digitálnu transformáciu či podpísať zmluvy cez eurofondy so samosprávami v hodnote 206 miliónov eur.