Ceny potravín na Slovensku rastú aj napriek zníženiu DPH na 5 percent, upozornilo KDH

BRATISLAVA - Ceny potravín na Slovensku rastú, a to aj napriek tomu, že pri tých základných klesla daň z pridanej hodnoty (DPH) z 10 % na 5 %. Upozornilo na to v stredu opozičné KDH s tým, že ľudia si siahajú čoraz hlbšie do peňaženky, no vláda dostatočne nekoná.