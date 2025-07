KDH neodmieta stavbu nového jadrového zdroja, obáva sa zle nastavenej investície

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) neodmieta myšlienku vybudovania novej jadrovej elektrárne, no vzhľadom na vývoj verejných financií je potrebné garantovať finančnú udržateľnosť výstavby a jej prevádzky. Rovnako by malo byť garantované dodržanie bezpečnostných štandardov a transparentnosti pri výbere ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pre Slovensko. Výstavba nového jadrového zdroja by mala byť v lokalite Jaslovských Bohuníc.