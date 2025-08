Pekári vyzývajú štát na podporu mlynov a pekární: Žiadajú využitie obranných výdavkov na potravinovú bezpečnosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / bit245)

BRATISLAVA - Zvýšenie výdavkov na obranu, na ktorom sa dohodli štáty NATO, by mal štát využiť aj na podporu potravinárskych subjektov kritickej infraštruktúry a hospodárskej mobilizácie. Medzi ne patria aj pekárne, ktoré produkujú tú najdôležitejšiu potravinu chlieb a, samozrejme, mlyny. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda Predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Štát by zároveň mal podľa zväzu začať intenzívne pracovať na pláne obrany potravinovej bezpečnosti a podpore domácej výroby strategických potravín.