Nepochodil! Danko sa pustil do Pellegriniho, narazil však na koaličných partnerov: Tvrdé odkazy z Hlasu aj Smeru

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Leto neleto, Andrej Danko politickým súbojom nedá pokoj. Najnovšie sa znova obul do prezidenta Petra Pellegriniho. Hlavu štátu skritizoval za dvojtýždňový výcvik v rámci Národných obranných síl a vytkol mu, že nebol nápomocný pre premiéra Roberta Fica v Bruseli, kde sa riešil 18. balík protiruských sankcií. Tým to však neskončilo, šéf SNS totiž avizoval, že na septembrovej schôdzi parlamentu navrhne zníženie platu prezidenta o 50 percent. Koalícia ale aj časť opozície ho však chladí. Stranu mu nechytil ani Smer-SSD.

Šéf SNS Danko po schválení 18. balíka protiruských sankcií vypenil a pýta sa, kde je prezident (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Národniari tvrdia, že cieľom návrhu, ktorým by plat hlavy štátu klesol z 18 000 eur na 9 000 eur, je zaviesť spravodlivosť do odmeňovania ústavných činiteľov a dosiahnuť, aby plat prezidenta bol nižší ako plat premiéra. „SNS je presvedčená, že najvyšší plat na Slovensku by mal mať premiér a nie prezident,“ zdôraznila strana. Argumentom SNS je aj to, že „prezident plní len protokolárne povinnosti a z hľadiska rozsahu práv v zmysle ústavy nemôže mať väčší plat ako premiér“. SNS verí v podporu svojho návrhu naprieč celým politickým spektrom.

Návrh prišiel potom, ako koncom týždňa SNS vyjadrila ľútosť nad tým, že v Bruseli počas rokovania o 18. balíčku protiruských sankcií po boku premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica nebojoval aj Peter Pellegrini. „Prezident Slovenskej republiky namiesto toho, aby spoločne s predsedom vlády zvádzal boj v Bruseli, pokračuje vo svojej PR kampani,“ uviedol v piatok Danko.

Pellegrini sa už druhý týždeň nachádza na výcviku v rámci Národných obranných síl. Tvrdil však, že bol podrobne informovaný o priebehu rokovaní a vyjednávaniach slovenskej vlády a jej predsedu s orgánmi Európskej únie. Čo sa týka neskoršej iniciatívy SNS ohľadne znižovania prezidentovho platu, palác odkázal Peter Pellegrini nebude na iniciatívy Andreja Danka ani reagovať. "Od predsedu SNS ako člena koalície očakáva prácu pre ľudí a riešenie problémov Slovenska," tlmočila postoj hlavy štátu hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď Macíková. Upozornila zároveň, že súčasný prezident poberá plat na základe toho istého zákona ako jeho predchodcovia Andrej Kiska a Zuzana Čaputová.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V parlamente návrh nadšenie nevzbudil

Čo sa týka Dankovho nápadu na znižovanie platu, aktuálne to nevyzerá na to, že by našiel podporu. Na jeho stranu sa nepriklonil ani jeden z koaličných partnerov SNS. „Aktivity pána predsedu Danka voči prezidentovi Pellegrinimu majú znaky osobného útoku a prekračujú hranicu bežného politického súboja. Takéto správanie nerešpektuje vážnosť funkcie prezidenta ani najvyššiu ústavnú pozíciu hlavy štátu. Prezident reprezentuje celé Slovensko a osobné útoky na prezidentskú funkciu spôsobujú škody celej krajine a neprispievajú k hrdosti občanov Slovenska,“ reagovala strana Hlas-SD.



Ak má byť podľa nich otvorená debata o znižovaní platov ústavných činiteľov, mala by sa týkať všetkých, nielen prezidenta. „Inak ide len o účelové útoky a odvádzanie pozornosti od skutočných problémov krajiny a vytváranie zástupných a spoločnosť polarizujúcich tém, na ktorých sa nemienime podieľať. Strana HLAS opakuje, že nechceme rozdeľovať, ale spájať,“ odkázali. „Pán predseda Danko by sa mal zamyslieť, či je skutočne nevyhnutné takmer každé leto využívať na vytváranie ďalších sporov a potenciálne spochybňovanie koaličnej zmluvy kolaboráciou s opozíciou, ktorá ako jediná jeho aktivity práve preto uvítala, namiesto toho, aby sa sústredil na dobrú koaličnú spoluprácu, z ktorej budú mať úžitok všetci ľudia na Slovensku. Slovensko dnes potrebuje reálne riešenia pre ľudí, nie ďalšie spory a hádky. Tam by mala smerovať pozornosť a energia celej koalície,“ dodali.

Spojenca nenašiel Danko ani v strane Smer-SSD. „Pán predseda SNS Andrej Danko má asi veľa voľného času. My vítame aktivitu prezidenta v súvislosti s výcvikom do Národných obranných síl a myslíme si, že Slovenská republika má iné priority, ktoré je potrebné teraz riešiť,“ uviedla strana Smer-SSD.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Opozícia nie je jednotná

Inak to už vyzerá v opozícii. Danko tu našiel prekvapivo spojenca v Igorovi Matovičovi. Hnutie Slovensko totiž odkázalo, že návrh koaličnej SNS na zníženie platu prezidenta o polovicu podporí. Vyzýva tiež ostatné opozičné subjekty, aby návrh podporili. „Návrh na zníženie platu prezidenta určite podporíme a veríme, že tak urobí celá opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič. Pripomenul zároveň, že hnutie v aktuálnom volebnom období už viackrát predkladalo návrh na zníženie platov politikov.

Čo sa však týka zvyšku opozície, zatiaľ to nevyzerá na to, že by návrhu SNS prikladala veľký význam a od celej veci dáva skôr ruky preč. "V PS dlhodobo presadzujeme, aby sa zmrazili platy poslancov a poslankýň parlamentu. V čase bolestivej konsolidácie a Ficovej drahoty by si ľudia na Slovensku takýto reálny krok zaslúžili, rovnako tak aj okamžité zrušenie hlúpej transakčnej dane. Andrej Danko a jeho SNS, ani ďalšie koaličné strany, však žiaden z týchto našich konkrétnych návrhov nepodporili. Namiesto toho si tu počas leta vysokí ústavní činitelia posielajú nedôstojné agresívne odkazy cez sociálne siete. Je to pokrytecké divadlo. Takto sa skutočná politika, ktorá by Slovensko konečne posunula vpred, jednoducho nerobí,“ uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

SaS zasa tvrdí, že Andreja Danka vedie ješitnosť a snaha získať lacné politické body, keďže momentálne nikoho nezaujíma. „Nemyslíme si, že tento návrh podá a príde k hlasovaniu. Skôr to za niečo zobchoduje. Ak by k tomu ale prišlo, budeme s pukancami v ruke sledovať, ako sa koalícia rozháda na tom, či má Pellegrini zarábať viac ako Fico a Danko. Chceme však vyzvať vládnych predstaviteľov, aby konečne začali riešiť ako budú mať občania viac peňazí v peňaženkách a ako sa naštartuje slovenská ekonomika,“ uviedli liberáli.

KDH zasa uviedlo, že sa nebude zapájať do umelo vyvolaných sporov medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a prezidentom republiky, čoho jedným z prejavov je aj návrh na zníženie prezidentovho platu. „Keďže je zatiaľ v podobe mediálneho vyhlásenia predsedu SNS, nie je dôvod sa k nemu vyjadrovať,“ povedali.