Ďalší PRIESKUM priniesol mimoriadne tesné výsledky: Progresívci predbehli Smer! Boj o tretie miesto sa vyostruje

BRATISLAVA – Politická mapa Slovenska sa v lete opäť mierne premiešala. Podľa najnovšieho prieskumu by v druhej polovici júla vyhralo parlamentné voľby Progresívne Slovensko. Len tesne za ním by skončil Smer-SD a zaujímavý je aj boj o tretie miesto, ktorý medzi sebou zvádzajú hnutie Republika a Hlas – SD.

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v druhej polovici júla 2025, najviac hlasov by podľa prieskumu agentúry SANEP pre televíziu TA3 získalo Progresívne Slovensko so ziskom 21,1 percenta. Oproti júnovému prieskumu si pohoršilo o štyri desatiny percentuálneho bodu, no jeho volebný potenciál ostáva na vysokej úrovni – až 24,5 percenta.

Len o chlp za ním by skončil Smer-SD, ktorý by podľa aktuálnych údajov podporilo 20,7 percenta rozhodnutých voličov. Aj Smer mierne klesol oproti predchádzajúcemu mesiacu, no jeho potenciál sa drží na úrovni 24 percent, čo znamená, že rozdiel medzi oboma lídrami je v podstate štatisticky zanedbateľný.

Oveľa dramatickejšia situácia je však v boji o tretie miesto. Tam sa črtá čoraz ostrejší súboj medzi Republikou a Hlasom-SD. Hnutie Republika má aktuálne podporu 10,2 percenta voličov, čím si upevňuje pozíciu tretej najsilnejšej strany. Jej volebný potenciál pritom dosahuje až 12,5 percenta, čo ukazuje, že má stále kam rásť, najmä medzi váhajúcimi voličmi. Na päty jej šliape Hlas-SD, ktorý v prieskume získal podporu 9,3 percenta. Hoci rozdiel medzi oboma stranami nie je veľký, Republika má momentálne o niečo silnejšiu dynamiku.



Demokrati zatiaľ nedokážu prekročiť 5 percent

Parlamentnú bránu by podľa aktuálneho modelu prekročili aj ďalšie tri politické subjekty. Hnutie Slovensko by získalo 7,4 percenta hlasov, KDH by podporilo 6,9 percenta voličov a Sloboda a Solidarita by si pripísala zisk 6,5 percenta. Všetky tri strany tak síce zostávajú stabilne nad päťpercentným prahom zvoliteľnosti, no výraznejší rast zatiaľ nevidno.

Naopak, mimo parlamentu by zostali Demokrati so ziskom 4,8 percenta, SNS so štyrmi percentami, Aliancia-Szövetség s podporou 3,5 percenta a Sme rodina, ktorú by volili len tri percentá respondentov. Z prieskumu tiež vyplýva, že 69,5 percenta opýtaných je už rozhodnutých, koho by volili, 10,1 percenta sa ešte nevie rozhodnúť a zvyšných 20,4 percenta by k volebným urnám vôbec nešlo.

Prepočet volebných výsledkov na mandáty ukazuje, že Progresívne Slovensko by obsadilo 39 kresiel v parlamente, Smer-SD by získal 38 mandátov. Republika by mala 19 poslancov, Hlas-SD 17, hnutie Slovensko 13 a KDH aj SaS po 12 kresiel.

Šimečka a Fico bojujú o prvé miesto

Zaujímavé výsledky priniesla aj časť prieskumu, ktorá sa zamerala na dôveryhodnosť lídrov politických strán. Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku zostáva Robert Fico, ktorému dôveruje 39 percent opýtaných. Tesne za ním nasleduje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s dôverou 38 percent. Obaja si však nesú aj vysokú mieru nedôvery – Ficovi nedôveruje 51 percent a Šimečkovi 50 percent respondentov.

Na treťom mieste sa v rebríčku dôvery objavujú hneď dvaja lídri – predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok a líder Republiky Milan Uhrík, obaja so ziskom 29 percent dôvery. Aj v tomto ukazovateli tak kopírujú napätý súboj svojich strán o tretie miesto v parlamente. Eštok čelí nedôvere 55 percent opýtaných, Uhrík 50 percent.

Milan Majerský z KDH si získal dôveru 25 percent respondentov, Branislav Gröhling z SaS má podporu 23 percent. Igorovi Matovičovi dôveruje len 15 percent voličov, čo z neho robí jedného z najmenej dôveryhodných lídrov, podobne ako Jaroslav Naď z Demokratov (11 %), Andrej Danko zo SNS (9 %), Boris Kollár zo Sme rodina (8 %) a László Gubík z Aliancie, ktorý má tiež 8-percentnú dôveru.

Prieskum prebiehal od 10. do 18. júla 2025 metódou CAWI (online dotazovanie) na vzorke 2 600 respondentov starších ako 18 rokov.