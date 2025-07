Kádehákom sa tancovačky s ústavou nevyplatili: Citeľný pokles v PRIESKUME, otočku zaznamenal aj Hlas!

V prieskume si KDH výraznejšie pohoršilo. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

Reakcia Matúša Šutaja Eštoka a Jany Maškarovej na vyjadrenia v súvislosti s medzinárodnou policajnou akciou

Čísla pochádzajú z agentúry Focus, ktorá vykonala prieskum pre portál 360tka.sk. Ak by sa konali voľby teraz, podľa výsledkov prieskumu by ich vyhralo Progresívne Slovensko s 20,7 percentami hlasov a v tesnom závese za ním by bol Smer-SSD s 19,6 percentami. Obidva subjekty oproti júnovému Focusu mierne narástli, to významnejší nárasť si pripisuje tretí Hlas-SD, ktorý pridal na 11,7 percent. Polepšil si tak z júnových 10,5 percenta.

(Zdroj: Topky (Focus))

Štvrtá je Republika, ktorá s 9,8 percentami pomaly atakuje magickú dvojcifernú hranicu. Za ňou je hnutie Slovensko Igora Matoviča so 7,5 percentami, ktoré si pohoršilo. Ďalšou v parlamente by bola Sloboda a Solidarita, ktorá si jemne polepšila na 6,8 percenta.

Majerského strana citeľne klesla a je poslednou v parlamente

KDH bolo v posledných mesiacoch stredobodom pozornosti aj vďaka podpore ústavných zmien z dielne Smeru. Nateraz nie je isté, či ide o priamy súvis, no oproti júnovým 7,5 percentám si kresťanskí demokrati pohoršili na terajších 6,3 percenta a sú tak posledným parlamentným subjektom.

Na brány parlamentu naďalej klopú Demokrati, ktorí sa s 4,6 percentami už mesiace nevedia dostať do parlamentných čísel na 5 percent. Dokonca si pohoršili z júnových 4,8 percent. V rebríčku je ešte 4-percentná Aliancia a 3,8-percentné SNS.