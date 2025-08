Hlboká orba je podľa Demokratov poctivým a udržateľným plánom pre Slovensko

Demokrati (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Tiež to bude znamenať zásadnú zmenu vo vnímaní mnohých aspektov, tak ako to dnes ľudia poznajú,“ poznamenal Naď s tým, že Hlboká orba prinesie zásadné zmeny a prijatie novej legislatívy. Strana Demokrati podľa jeho slov príde s kvalitne pripraveným a poctivým programom obnovy Slovenska, pričom chcú, aby bol tvorený spoločne aj s občanmi Slovenskej republiky. Na internetovej stránke strany preto nájdu odkaz na formulár, kde môžu vyjadriť svoj názor na to, čo by malo byť v ďalšom programe strany a kde sú potrebné zmeny.

Témou diskusie boli aj budúcoročné komunálne voľby

Naď ďalej priblížil, že na historicky prvom zasadnutí republikovej rady, na ktorom sa zišlo takmer 80 členov strany z celého Slovenska, boli témou diskusie aj budúcoročné komunálne voľby. „Máme vlastné ambície ako strana. Budeme sa snažiť nájsť spoločné riešenie s našimi potencionálnymi koaličnými partnermi, dnes stranami, ktoré pôsobia v opozícii,“ podotkol Naď. Dodal, že ambíciou je mať minimálne jedného kandidáta v krajskom meste na primátora a minimálne jedného, možno dvoch kandidátov na predsedov samosprávnych krajov.

Republiková rada sa venovala aj zberu podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách a ďalších súvisiacich otázkach. Naď informoval, že sa strane podarilo v priebehu júla prekročiť hranicu 200.000 podpisov a verí, že sa v priebehu zvyšku tohto roka podarí odovzdať podpisy prezidentovi. „V ostatných dňoch a týždňoch je ten zber väčší a väčší, a ja verím, že sa k nám pridajú aj ďalšie opozičné strany,“ poznamenal v tejto súvislosti.

Naď ďalej dodal, že na zasadnutí sa venovali aj pravidelným útokom vládnej moci voči politickej strane Demokrati a skonštatoval, že polícia je v súčasnosti spolitizovaná. Podpredseda strany Juraj Šeliga informoval, že strana Demokrati má v súčasnosti 943 členov, zastúpenie v každom jednom okrese na Slovensku a stabilizovanú finančnú situáciu. „Aj dnešná republiková rada ukazuje, že strana Demokrati je mimoriadne vitálna. Sme aktívna opozícia a v mnohých prípadoch nastoľujeme trendy, ktoré sme radi, že preberá aj parlamentná opozícia,“ poznamenal Šeliga.