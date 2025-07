O TOMTO príspevku od štátu mnohí netušia! Mesačne môžete dostávať až 200 eur, týka sa TEJTO skupiny ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať žiadosť občanovi/zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, o príspevok na dochádzku za prácou.

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Príspevok sa sa vypláca mesačne a to na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom. O príspevok na dochádzku za prácou musí zamestnanec písomne požiadať najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. "Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje," približuje ÚPSVaR s tým, že ríspevok na dochádzku za prácou sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

"Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov," dodáva ÚPSVaR. Príspevok na dochádzku za prácou poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania. Inštitúcia upozorňuje, že príspevok sa netýka pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ako podať žiadosť a čo musí obsahovať

Ako ďalej približuje úrad práce, žiadosť o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo je možné podať listinne (poštou alebo osobne) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. "Žiadosť si občan podáva na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený," informuje ÚPSVaR a dodáva, že žiadosť nie je spoplatnená.

Súčastou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou sú doklady, ktorými občan osvedčuje skutočnosti pre vznik nároku na poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou:

Kópia pracovnej zmluvy,

Potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania (povinná príloha len v prípade, ak je miesto výkonu zamestnania iné ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve),

Potvrdenie o prechodnom pobyte (povinná príloha len v prípade, ak žiadateľ žiada príspevok z miesta prechodného pobytu).

Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje najviac v sume 200 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci.