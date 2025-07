Presun agendy dokladov a evidencie vozidiel spod polície: Zmena má posilniť jej kapacity

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

BRATISLAVA - Legislatívna zmena, ktorá by mohla presunúť agendu vydávania dokladov a agendu evidencie vozidiel spod Policajného zboru pod Sekciu verejnej správy Ministerstva vnútra (MV) SR, by mohla podľa rezortu posilniť policajné kapacity. Policajti aktuálne pôsobiaci na evidencii vozidiel by tak mohli byť presunutí na iné útvary polície. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.