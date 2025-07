Eurokomisia plánuje dlhodobý rozpočet vo výške 1,717 bilióna eur: Zverejnenie návrhu blokuje maďarský eurokomisár

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com/USA-Reiseblogger)

Politico upozornil, že suma, ktorú pre týždenník potvrdili štyria rôzni predstavitelia EÚ a diplomati, znamená nárast o 1,2 bilióna eur voči sedemročnému rozpočtu z roku 2021 a aj to, že celkové výdavky EÚ by sa na sedem rokov (po roku 2027) zvýšili o 1,23 % HDP v porovnaní s približne 1,1 % v súčasnom programovacom období. Celková suma je vyjadrená v cenách roku 2025 a porovnáva sa s rozpočtom vo výške 1,2 bilióna eur na roky 2021 až 2027.

Týždenník pripomenul, že plánované zvýšenie výdavkov oproti predchádzajúcemu sedemročnému obdobiu nie je v tejto fáze nezvyčajné, pretože sa očakáva, že Rada EÚ (členské štáty) bude rozpočet postupne upravovať predtým, ako sa spolu s Európskym parlamentom dohodnú na jeho konečnej podobe do konca roka 2027.

Väčšinu eurorozpočtu by mali tvoriť príspevky od 27 krajín EÚ, pričom konečnú sumu dopĺňajú menšie príjmové toky, ako sú clá a daň z plastov. Rozpočet EÚ pokrýva všetky výdavky Únie, od dotácií pre poľnohospodárov až po pomoc rozvojovým krajinám, kultúrne projekty či infraštruktúru.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová mala podľa týždenníka Politico oznámiť kolégiu komisárov, že budú škrty vo financovaní programov vo všetkých oblastiach. Snahou je presmerovať financovanie od tradičného spôsobu míňania zdrojov EÚ, na poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj, na nové priority, ako je obrana a inovácie podporujúce konkurencieschopnosť.

Návrh rozpočtu je vybabraním s farmármi, tvrdí Orbán

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu na Facebooku reagoval na predbežné informácie o návrhu rozpočtu Európskej komisie na obdobie 2028 – 2034, ktorý zahŕňa aj pravidlá týkajúce sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Orbán na svojom účte napísal, že v Bruseli „poriadne vybabrali s farmármi. Situácia je vážna. Podrobnosti čoskoro!“ dodal premiér.

Maďarský šéf agrárneho rezortu István Nagy tiež na sociálnej sieti podotkol, že Brusel by nezodpovedným krokom ohrozil poľnohospodárov a spotrebiteľov. Uniknuté informácie o návrhu rozpočtu EK na obdobie 2028 – 2034, ktorý zahŕňa aj pravidlá SPP, sú podľa neho poburujúce a frustrujúce.

Tüntetés Budapesten. Brüsszel terve tönkretenné a magyar gazdákat. Az ellenállás legradikálisabb formáját javaslom. Lázadás indul! Posted by Orbán Viktor on Wednesday, July 16, 2025

Nagy zdôraznil, že podľa plánov by sa poľnohospodárske fondy spolu s ďalšími fondmi EÚ tiež zapojili do veľkého spoločného fondu. To by znamenalo zrušenie dvojpilierovej štruktúry SPP, ktorá existuje a dobre fungovala desaťročia. Hoci konkrétne rozpočtové čísla ešte nie sú známe, zdá sa, že Brusel sa týmto krokom snaží skryť výrazné zníženie poľnohospodárskych dotácií.

Minister vo zverejnenom videu položil niekoľko otázok, napríklad ako by mal maďarský alebo európsky farmár plánovať budúcnosť, ak najprv vnútorné trhy EÚ zaplavia ukrajinské poľnohospodárske produkty vyrobené za nekontrolovaných podmienok, potom v priebehu niekoľkých týždňov chcú uzavrieť dohodu medzi EÚ a juhoamerickým združením voľného obchodu Mercosur, aby mohli poľnohospodárske produkty dovážať aj z Južnej Ameriky, a potom navyše chcú znížiť finančnú podporu pre farmárov z EÚ?

Nagy sa tiež opýtal, na koho návrh a v koho záujme ide Brusel proti vôli farmárov a ministrov poľnohospodárstva? Následne uviedol, že zaznievajú hlasné vyhlásenia o nových prioritách, z ktorých prvou je bezpodmienečná podpora Ukrajiny. „Bolo by to sebazničujúce, keby Brusel obetoval vlastných farmárov a prostredníctvom nich aj vlastnú potravinovú bezpečnosť, aby podporil Ukrajinu,“ dodal.

Zverejnenie návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ blokuje maďarský eurokomisár

Európska komisia (EK) má v stredu predložiť návrh na dlhodobý rozpočet Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034 v predpokladanej výške 1,717 bilióna eur. Zverejnenie návrhu podľa informačného portálu Euractiv blokuje maďarský eurokomisár Olivér Várhelyi pre klauzulu o prísnejšej prepojenosti čerpania eurofondov s pravidlami právneho štátu.

Návrh viacročného finančného rámca (VFR) mal pôvodne vo Výbore Európskeho parlamentu (EP) pre rozpočet predstaviť eurokomisár pre rozpočet Piotr Serafin o 12.30 h miestneho času, hovorcovský úrad EK neskôr oznámil, že to bude o 14.30 h a následná tlačová konferencia o 16.00 h, ale ani tieto termíny nie sú isté.

Portál Euractiv upozornil, že Várhelyi v zákulisných rozpočtových rokovaniach vyjadril nespokojnosť s klauzulou o „právnom štáte“, čiže podmienenosti využívania zdrojov EÚ s rešpektovaním princípov právneho štátu. V predošlých týždňoch viacero predstaviteľov eurokomisie a tiež poslancov Európskeho parlamentu zdôraznilo, že z budúceho sedemročného rozpočtu ani euro nesmie byť stratené pre nerešpektovanie pravidiel právneho štátu.

Euractiv s odvolaním sa na dva nezávislé zdroje z EK uviedol, že v rámci napätých rokovaní o konečnom texte rozpočtu komisár pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat „robí rozruch“ v súvislosti s pridelením finančných prostriedkov EÚ svojej domovskej krajine - Maďarsku. Vláda v Budapešti má dlhodobý spor s Bruselom práve pre pošliapavanie princípov právneho štátu. Jeden z nemenovaných zdrojov pre Euractiv uviedol, že Várhelyi je „hlučnejší“ ohľadom navrhovanej finančnej obálky pre Maďarsko ako pre svoje vlastné portfólio v exekutíve EÚ - zdravotníctvo. Komisia navrhuje viaceré rozpočtové škrty a tie sa údajne majú dotknúť aj oblasti verejného zdravia.

Euractiv uviedol, že ak prideľovanie finančných prostriedkov EÚ bude prísnejšie viazané na právny štát, Maďarsko riskuje stratu značných zdrojov z Bruselu, pokiaľ nezmení svoj doterajší politický kurz. Najnovšia správa EK o právnom štáte za rok 2024 naznačila, že Maďarsko nedosiahlo žiadny pokrok vo viacerých sledovaných oblastiach.

Okrem Várhelyiho ďalších šesť eurokomisárov sa stavia proti použitiu daní na financovanie zložky vlastných zdrojov budúceho rozpočtu EÚ. Euractiv spresnil, že medzi „rebelmi“ sú výkonný podpredseda EK pre súdržnosť a reformy Raffaele Fitto z Talianska a eurokomisári z Cypru Costas Kadis, Česka Jozef Síkela, Grécka Apostolos Tzitzikostas, Portugalska Maria Luísová Albuquerquová a Rumunska Roxana Minzatuová. Všetci vyjadrili výhrady k návrhu rozpočtu na generovanie vlastných zdrojov prostredníctvom nových daní.

Návrh rozpočtu, ktorý mala možnosť vidieť redakcia Euractivu, zahŕňa napríklad zavedenie nových daní z tabaku, elektronického odpadu a emisií uhlíka či zdanenie veľkých spoločností s cieľom pomôcť financovať navýšený rozpočet EÚ.