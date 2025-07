Vysoké teploty sú rizikom aj pre psov: Asfalt sa za krátku chvíľu vie rozohriať na EXTRÉMNU teplotu! TOTO nikdy nerobte

Úhyn psa v rozpálenom aute (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vysoké horúčavy so sebou prinášajú svoje úskalia, na ktoré mnohí ľudia nemyslia. Ohrozené skupiny obyvateľstva sa rýchlo prehrievajú, ziveratá trpia na rozhorúčenom asfalte, auto zaparkované na priamom slnku sa behom chvíľky zmení na saunu. Ak aj niekto chodí nakupovať so svojimi miláčikmi či deťmi, vedzte, že v aute by ste ich nechávať nemali. Stačí chvíľa a pohroma je na svete.