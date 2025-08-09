Obrovská tragédia: Pestún išiel po dieťa do škôlky, tam ho premkla HRÔZA... Urobil osudovú chybu!

RICHMOND - Bežné ráno vo Virgínii sa zmenilo na nočnú moru. Na konci dňa ostal len zdesený muž, prázdne detské sedadlo a otázka, ako mohol niekto zabudnúť na dieťa.
Smrť ročného chlapčeka otriasla celou komunitou. Malý Hudley Owen Hamlett zomrel po tom, čo ho jeho pestún Brian Dalton nechal zatvoreného v rozpálenom aute celé hodiny. Myslel si, že ho ráno odviezol do škôlky. Keď sa po práci vybral chlapca vyzdvihnúť, zamestnanci zariadenia mu oznámili, že dieťa v ten deň nedorazilo, píše Mirror. To, čo nasledovalo, si neodpustí do konca života.
Tragédia sa odohrala vo štvrtok 31. júla. V ten deň teploty vo Virgínii prekročili 31 stupňov Celzia. Hudley bol celé hodiny pripútaný v zadnej časti auta, zatiaľ čo jeho pestún pracoval. Keď Dalton zistil, že dieťa nebolo v škôlke, utekal k autu. Tam ho našiel — v bezvedomí.
Záchranári i personál škôlky sa okamžite pokúsili o resuscitáciu. Napriek snahe však lekári v nemocnici mohli len skonštatovať smrť.
Obvinený, no zronený
Brian Dalton bol po incidente zadržaný a čelí obvineniam zo zanedbania starostlivosti, týrania a neúmyselného usmrtenia. Vyšetrovatelia však zdôrazňujú, že nič nenasvedčuje tomu, že by konal úmyselne. Ako potvrdil šerif okresu Amherst, LJ Ayers, Dalton plne spolupracuje s políciou a je zlomený.
„Je to tragédia, ktorú sme nikdy, nikdy nemohli predvídať. Nikdy sa nemala stať, ale stala sa,“ uviedol šerif Ayers.
Dve sviece. Jedna za život, druhá za smútok
Hudley mal o dva dni osláviť druhé narodeniny. Namiesto detských balónikov a darčekov však jeho rodina a komunita pripravili tichú spomienku. V sobotu 2. augusta sa miestni obyvatelia stretli na vigílii, aby si uctili jeho pamiatku.
Biologická matka chlapčeka, Jennifer Dalton, je zdrvená. V rozhovore pre miestne médiá povedala: „Je to strata, ktorú nedokážem opísať. Žijem zo dňa na deň. Verím, že Hudley nad nami bdie.“