Cestovali sme vlakom počas výluky: Ako ju zvládnuť čo najlepšie a v čom Slováci prekvapili?

BRATISLAVA - Možno ste sa počas cesty vlakom už aj vy stretli s výlukou na trati. Viete, že sa na ňu môžete vopred pripraviť? Poradíme vám, ako na to.

Celý proces vám najskôr detailne vysvetlíme. Výluky sú neoddeliteľnou súčasťou železničnej dopravy. Napomáhajú k modernizácii, zvyšujú bezpečnosť a komfort cestovania. Ich hlavným cieľom je totiž zlepšiť technický stav tratí a kvalitu dopravy na Slovensku. Realizuje ich manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Následne do hry vstupuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Tá prichádza s opatreniami, ako cestujúcim zabezpečiť čo najefektívnejšie, najpohodlnejšie a najvýhodnejšie riešenia. My sme sa preto dávnejšie vybrali priamo na cestu z Bratislavy do Žiliny, počas ktorej bola v okolí Bytče výluka na trati.

Zistite si informácie o výluke ešte pred cestou

Hneď na úvod je vhodné zachovať pokoj a trpezlivosť. Výluky sú bežné na Slovensku, ale aj hocikde v zahraničí. Stavebné práce či úpravy sa bez zmien v doprave jednoducho nedajú spraviť. My sme o výluke na trati vedeli už vopred. Na stránke ZSSK je vždy aktuálny prehľad výluk a obmedzení, čo nám uľahčilo hľadanie informácií.

Na stanici sme boli v dostatočnom predstihu a pred cestou sme si pre istotu ešte raz skontrolovali všetky podrobnosti o našom vlakovom spojení. Výluka totiž môže ovplyvniť nielen čas odchodu, ale aj celkové trvanie cesty. Naša cesta by mala trvať o zhruba 45 minút viac. Vyrážame!

Poznajte číslo svojho vlaku

Od skúsených cestujúcich sme už dávnejšie dostali radu, že je vždy dobré poznať hneď od začiatku číslo vlaku, ktorým cestujeme. Tento údaj pomôže pri sledovaní cesty a pri komunikácii s personálom. Číslo vlaku nájdete v cestovnom poriadku ZSSK, v mobilnej aplikácii IDeme vlakom alebo aj priamo na niektorých cestovných lístkoch. Hodiť sa vám môže napríklad počas situácie, keď je kvôli výluke vlaková dopravou nahradená autobusovou dopravou. To sa nás teraz priamo týkalo.

S prestupom na autobus vám pomôže aj personál

Počas výluky sme v Bytči museli prestúpiť na náhradnú autobusovú dopravu. Oznam o prestupe na autobus hlásili už aj vo vlaku, navyše sme našli aj výborné a zrozumiteľné značenie na stanici. Všímajte si označenia vlakov a autobusov – býva na nich uvedená cieľová stanica alebo smer, čo vám pomôže vyhnúť sa omylu pri nástupe. Ak by ste si neboli istí, personál ZSSK vám ochotne pomôže.

Autobus nás odviezol pár kilometrov na ďalšiu stanicu, odkiaľ sme už priamo smerovali do finálnej destinácie. Pozor však na dôležité fakty! Preprava bicyklov a zvierat nie je v náhradnej autobusovej doprave povolená. Výnimku majú psy so špeciálnym výcvikom, napríklad vodiace psy). V autobuse nie je možné si ani kúpiť lístok - zakúpte si ho ešte pred cestou cez e-shop, aplikáciu alebo SMS. Príručná aj veľkorozmerná batožina je povolená podľa Prepravného poriadku ZSSK.

Nezabudnite na vodu a občerstvenie

Keďže sme s výlukou rátali, samotný deň sme si naplánovali tak, aby sme mali na všetko dostatočnú rezervu. Tá je v podobne situácii určite nutná. Cestovanie počas výluk je určite náročnejšie, ak je k tomu ešte aj potrebné prestupovať a čakať na náhradnú dopravu. Aj preto sme si pribalili fľašu vody, občerstvenie, tablet a nechýbala ani powerbanka. Kľudne si môžete zobrať knihu, čas vám ubehne rýchlejšie.

Počas jazdy sme stále sledovali aktuálne informácie, pretože situácia s výlukami sa môže priebežne meniť aj počas dňa. Nižšie posielame tipy, kde vždy nájdete podrobné detaily o vašej ceste:

Disciplína Slovákov milo prekvapila

Naša cesta trvala približne rovnaký čas, ako sa predpokladalo. Navyše prebehla aj počas výluky úplne bez problémov. Príjemne nás prekvapilo, že ľudia boli disciplinovaní, riadili sa pokynmi na informačných tabuľkách a každý vzniknutú situáciu akceptoval. My musíme uznať, že výluka na trati sa dá úplne normálne zvládnuť, ak s ňou počítate vopred.

Ak by ste boli spokojní s priebehom svojej cesty, alebo naopak máte nápad na zlepšenie, môžete dať ZSSK spätnú väzbu. Aj tá pomôže zlepšovať služby. Svoje pochvaly, podnety i sťažnosti odošlete prostredníctvom tohto formulára. Pokiaľ by ste chceli nájsť informácie o spojoch a výlukách v online forme, k dispozícii je aj Live Chat na webe ZSSK, Messenger ZSSK, WhatsApp (+421 24 48 58 188) či e-mail. Tak vám prajeme vždy šťastnú a pohodlnú cestu do cieľa.

