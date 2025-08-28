Návrat do školy aj práce: ZSSK radí, ako UŠETRIŤ na cestovaní vlakom!

BRATISLAVA – Začiatok školského roka a návrat do pracovného režimu znamenajú pre tisíce Slovákov každodenné dochádzanie vlakom. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto pripomína výhodné ponuky, ktoré môžu ušetriť peniaze žiakom, študentom, mladým ľuďom aj pravidelným cestujúcim.
Žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl aj zahraniční študenti majú nárok na 100 % zľavu z cestovného – náklady na ňu hradí štát. Od 1. augusta 2025 už pri nástupe do regionálnych vlakov nie je potrebné vybavovať nulový lístok. V diaľkových vlakoch si však cestujúci stále musia zakúpiť cestovný lístok so 100 % zľavou. Vďaka posilneniu expresov na trase Košice – Žilina – Bratislava pribudlo o 30 % viac miest pre tých, ktorí túto výhodu využívajú.
Zľavy pre mladých do 26 rokov
Ak už niekto nie je študent, no má menej ako 26 rokov, môže si vybaviť kartu JUNIOR. Stojí 15 eur ročne a poskytuje približne 25 % zľavu z obyčajného cestovného. Platí aj vo vlakoch EuroCity (s príplatkom 1 €) a na tratiach Tatranských elektrických železníc či Ozubnicovej železnice.
Lacnejšie dochádzanie do práce
Pre tých, ktorí denne cestujú tou istou trasou, sú určené traťové lístky. Umožnia ušetriť až polovicu z ceny obyčajného cestovného. ZSSK ponúka týždenné aj mesačné verzie, jednosmerné alebo obojsmerné, takže každý si môže vybrať podľa potrieb.
Karta KLASIK stojí 39 eur na rok a prináša 25 % zľavu na všetky cestovné lístky od ZSSK. Ide o riešenie pre tých, ktorí často cestujú medzi regiónmi alebo služobne dochádzajú po Slovensku.
Tipy od ZSSK: Ako získať preukaz na 100 % zľavu z cestovného
Nový preukaz si vybavíte pokladniciach s Komplexným vybavením cestujúceho – KVC na počkanie alebo v pokladniciach bez KVC do troch pracovných dní. Potrebujete preukaz totožnosti (pri žiakoch do 15 rokov aj rodný list a doklad zákonného zástupcu), aktuálnu fotografiu 2 × 3 cm a školou potvrdený registračný formulár. Status žiaka možno overiť aj prostredníctvom portálu Ministerstva školstva www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk.
Držitelia ISIC alebo bezkontaktných čipových kariet vydaných školami v SR si môžu zľavu aktivovať priamo cez školu alebo online cez web ZSSK, bez potreby návštevy pokladnice. Zľava je k dispozícii aj pre študentov v zahraničí či zahraničných študentov na Slovensku.