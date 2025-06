Politický zvrat na prahu leta: Hlas je v PRIESKUME skokanom mesiaca a tvrdá rana pre KDH!

Strany zvádzajú zápas o voliča. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, TASR/Jakub Kotian)

archívne video

Predseda vlády SR Robert Fico: Sme krajina, ktorá sa stane exportne orientovaná z hľadiskaelektrickej energie (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Závery vyplývajú z júnového prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Ak by sa voľby konali v túto júnovú sobotu, vyhrala by ich strana Progresívne Slovensko so ziskom 21,7 percenta hlasov. Za ňou by sa nachádzal Smer-SSD s 19,7 percentami.

(Zdroj: Topky (Ipsos))

Ako je to už v posledné mesiace zvykom, strany Hlas-SD a Republika zvádzajú súboj o tretie miesto, a ani tu to nie je inak. Avšak, strana Hlas-SD si oproti májovým ôsmim percentám polepšila až na 10,3 percenta a je treťou pred 9,9-percentnou Republikou. Nasleduje hnutie Slovensko so 7,3 percentami, ktoré sa percentuálne výraznejšie nepohlo.

Iné je to však v prípade KDH, ktoré sa z májových 7,5 percent prepadlo na 6,3 percenta. Poslednou parlamentnou stranou by bola Sloboda a Solidarita s 6,1 percentami.

Pred bránami parlamentu by skončili Demokrati, ktorí si pohoršili na 4,5 percenta. Je tam aj Aliancia so ziskom 4,3 percenta, Sme rodina s 3,1 percentami a SNS s 2,5 percentami.

Dáta agentúra Ipsos zbierala od pondelka 16. do štvrtka 19. júna na vzorke 1 004 ľudí.