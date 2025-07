Najnovší PRIESKUM mieša karty: Tesný súboj o víťazstvo medzi Smerom a PS! Hlas-SD sa výrazne prepadol

(Zdroj: gettyimages.com, Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

Výrazne rastie Republika a Slovensko, Hlas-SD klesá a ostatní stagnujú. To vyplýva z prieskumu Agentúry SCIO na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov realizovanom od 24. do 30. júna 2025. Prieskum ukázal, že hnutie Republika je medzi rozhodnutými respondentmi s 11,62 % už stabilnejšie treťou najsilnejšou stranou na Slovensku. Naďalej tiež posilňuje hnutie SLOVENSKO, ktoré atakuje 9 % hranicu popularity. Darí sa mu to aj samostatne, bez svojho koaličného partnera z volieb v roku 2023 strany Za ľudí, pre ktorú sa v modeli vyslovilo 1,6 % respondentov.

Zrejmý je pokračujúci trend poklesu koaličnej strany Hlas-SD a pretrvávajú aj mimoparlamentné čísla Slovenskej národnej strany. Všetky ostatné strany a hnutia stagnujú na percentách podobných predchádzajúcim mesiacom.

Zaujímavosťou prieskumu je len 0,4 % pre hnutie NÁRODNÁ KOALÍCIA nedávno premenovaného na Stranu vidieka, ktorej predseda Rudolf Huliak je zároveň minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. “Dá sa predpokladať, že keďže toto ministerstvo je po novom v akejsi koaličnej správe strany SMER-SSD, pomerne málo ľudí si tento vládny post spája s ministrom ako predsedom inej politickej sily”, uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

“Nedá sa vylúčiť, že s blížiacimi sa voľbami sa ale aj to bude meniť, aby sa posilnili šance hnutia uspieť v najbližších parlamentných voľbách, či prinajmenšom zvýšiť si svoj koaličný potenciál”, doplnil Klus.

Pohľad na parlamentné prepočty naďalej potvrdzuje, že súčasná vláda by už nevznikla, ani keby SNS nahradila Republika. Ukazuje sa však aj to, že bez hnutia SLOVENSKO, by väčšinu nemala ani súčasná opozícia. “Iná matematika by nastala, ak by 5 % hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekročili aj dnes 4 % strana Demokrati, či hnutie Sme rodina, resp. nejaká nová politická sila, ktorá je vzhľadom na predvolebnú Slovenskú tradíciu pomerne pravdepodobná”, uzavrel Klus.