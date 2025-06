Politici nemajú nad čím žasnúť: PRIESKUM dôveryhodnosti im dal zrkadlo, pohroma za pohromou, rástol LEN JEDEN!

Prieskum rozhodne nefavorizuje súčasných lídrov. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel, TASR/Henrich Mišovič)

Prieskum vykonávala agentúra Focus pre portál 360tka.sk.

Prieskum začína najdôveryhodnejšou osobou v aktuálnej politike, a tou je prezident Peter Pellegrini, ktorému dôveruje 45 percent ľudí, no nedôveruje 54. Nasleduje Michal Šimečka s 30 percentami dôvery a až 66 percentami nedôvery. Dobré časy nezažíva očividne ani premiér Robert Fico, ku ktorému dôveru požíva 29 percent, no až 70 percent mu neverí.

V prvej päťke s nedôverou vyčnieva Fico

Nie veľmi pozitívne čísla si vyslúžili aj ďalší politici. Štvrtým je Matúš Šutaj Eštok, ktorý si ako minister vnútra a šéf Hlasu-SD vyslúžil 29-percentnú dôveru a 67-percentnú nedôveru. Podobné je to aj u šéfa opozičnej Slobody a Solidarity Branislava Gröhlinga, ktorému verí 27 percent ľudí a neverí 66 percent. Ani šéf Republiky si oproti februárovým číslam nepolepšil a dôveruje mu 26 percent ľudí a 64 percent nedôveruje.

Matovič a Kollár sa práve nevyznamenali, no práve líder hnutia Slovensko zaznamenal nárast

Vyznamenania od voličov nedostávali ani ďalší lídri, ako napríklad Milan Majerský z KDH, ktorému verí 25 percent opýtaných a nedôveruje 64 percent opýtaných. Líder Demokratov Jaroslav Naď to má ešte horšie, keďže mu dôveruje 23 percent opýtaných a nedôveruje až 71 percent opýtaných. Stále to však "nestačí" na bývalého premiéra a šéfa hnutia Slovensko Igora Matoviča, ktorému dôveruje 21 percent, no neverí mu až 78 percent opýtaných.

Na podobnej vlne sa nachádza aj šéf SNS Andrej Danko, ktorému verí len 20 percent opýtaných a až 77 percent mu neverí. Najhoršie však z toho vyšiel Boris Kollár, ktorý ako šéf hnutia Sme rodina získal len 15-percentnú dôveru a rekordných 82 percent nedôvery. Rebríček uzatvára László Gubík z Maďarskej aliancie, ktorý si vyslúžil 8-percentnú dôveru a 49-percentnú nedôveru.

Pády a nárast

Z výsledkov to vyzerá tak, že o 7-percentnú dôveru prišiel prezident Pellegrini, o 5-percentnú dôveru prišli Fico, Majerský a Šutaj Eštok. O 3 percentá prišiel Šimečka a o 2 percentá zas Gröhling.

O percento prišli Gubík a Uhrík. Danko a Naď nezaznamenali ani pokles a ani pád, no naopak, dvojpercentný nárast zaznamenal práve Matovič.