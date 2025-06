Migaľ vs. Kaliňák: Zmrazené eurofondy a nová vojnová sekera? ZMOS hromží a minister je šokovaný

Medzi Jozefom Božikom, Samuelom Migaľom a Michalom Kaliňákom to vrie. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Veronika Mihaliková, reprofoto TA3)

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že medzi aktuálnym a bývalým vedením ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) je to napäté. V obidvoch prípadoch ide pritom o späté politické "duá", ktoré si teraz nevedia prísť na meno: Richard Raši a Michal Kaliňák verzus Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš. Obidve tieto skupiny sa na čerpanie eurofondov do regiónov pozerajú pod diametrálne odlišnou optikou a nič si nedarujú. Nepríjemné statusy tú už boli nejakú dobu, no po tom, čo sa ozvalo Združenie miest a obcí Slovenska cez svojho predsedu, situácia začala byť maximálne vyostrená.

archívne video

Samosprávy sa chcú pre zmrazenie eurofondov stretnúť s ústavnými činiteľmi (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Bývalý a dlhoročný hovorca ZMOSu a súčasný štátny tajomník na ministerstve vnútra Michal Kaliňák pritom už dlhšie neskrýva svoje antipatie k výkonu funkcie ministra Migaľa. Jeho kroky pravidelne odsudzuje a dokonca ho prirovnáva k bývalej šéfke tohto rezortu Veronike Remišovej či k expremiérovi Igorovi Matovičovi.

Nižšie je len zlomok statusov, ktorý Kaliňák Migaľovi od jeho nástupu do funkcie venoval:

(Zdroj: Facebook/Michal Kaliňák)

Protest ZMOSu ako nová iskra konfliktu

Kaliňák Migaľa nevníma ako odborníka na svojom mieste a jeho prirovnávaním k bývalým opozičným politikom z exekutívy to len podčiarkuje. No olej do ohňa bol priliatý až po pondelkovej tlačovke ZMOSu z 23. júna. Tí sa ohradili voči krokom vlády, ktorá podľa ich názoru najskôr niečo osobne sľúbila "podaním ruky" a s príchodom nového týždňa sa vraj so znepokojením dozvedeli o zmrazení až 200-miliónového balíka eurofondov.

(Zdroj: TASR/Alexandra Moštková)

Kolegium funkcionárov zo samospráv zorganizovalo brífing v Partizánskom, kde svoje výhrady adresoval aj šéf ZMOSu Jozef Božik či prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

Samosprávy žiadajú vládu, aby zrušila rozhodnutie o zmrazení 200 miliónov eur z fondov Európskej únie a stretnúť sa chcú aj s troma najvyššími ústavnými činiteľmi. Ak vraj nebude stretnutie úspešné, obrátia sa na Európsky parlament.

Božik zopakoval, že rozhodnutie o zmrazení fondov EÚ považuje za nefér a negatívny signál vo vzťahu medzi samosprávami a vládou. Tvrdí, že mu minister Migaľ garantoval, že o fondy samosprávy neprídu. „Túto tému chceme riešiť, pretože toto nie sú peniaze pre primátorov a starostov a županov, to sú peniaze pre občanov našich miest, obcí a samosprávnych krajov,“ vyhlásil Božik. Spochybňovať samosprávy, že nerobia, by podľa neho mali predovšetkým občania, ktorí v nich žijú.

Kritiku pri pomalom čerpaní fondov odmietol i predseda SK8 Jozef Viskupič, za problém označil sklz pri príprave programového obdobia, prednostne vyhlásené dopytovo orientované výzvy či dlhé kontroly. „Celková alokácia integrovaných územných investícií je 1,4 miliardy eur, hodnota schválených projektov a zámerov je 870 miliónov eur, takže 72 percent. Reálny cieľ do konca tohto roku máme 85 percent, predložené žiadosti o nenávratné finančné prostriedky sú v objeme 522 miliónov eur, schválené žiadosti len 193 miliónov eur, teda projekty sú pripravené, záujem je a peniaze majú kam ísť, ale bez výziev a bez kontroly verejných obstarávaní sa nič nepohne,“ priblížil Viskupič.

Prezident ÚMS Richard Rybníček na tlačovej konferencii odkázal vláde, že samosprávy nie sú štátni úradníci a nie sú ani podriadené vláde, ale sú partneri, ktorí sú priamo volení občanmi. „My potrebujeme zrýchliť čerpanie eurofondov. Nie, my potrebujeme zrýchliť byrokraciu v štáte, za ktorú zodpovedajú ministerstvá a predseda vlády,“ vyhlásil s tým, že oni nie sú žiadni štátni úradníci, voči ktorým si toto môžu dovoľovať, ale samostatne celky v štáte, ktorí zodpovedajú sami za seba.

Klopete na zlé dvere, odkázal minister ZMOSu

Po tomto tlačovom brífingu sa už ozval aj minister Migaľ, ktorý si to len tak nenechal a v spravodajskej TA3 vystúpil cez telemost spolu so samotným Božikom. Atmosféra v štúdiu sa dala doslova krájať.

"Pýtam sa vás, pán Božik, kto tu nastavoval a nenastavoval tie výzvy, keď vy sa na to vyhovárate? Nebol to tak náhodou dnes tak náhodou už dnes pán predseda parlamentu Richard Raši a jeho pobočník a štátny tajomník na ministerstve vnútra Michal Kaliňák?" položil Božikovi v relácii otázku Migaľ. "Tam klopte, na jeho dvere. Vy namiesto toho ste urobili to, že na tom stretnutí na Úrade vlády ste ho navrhli ako svojho kamaráta na post splnomocnenca pre riešenie reformy verejnej správy. To dostal za odmenu? Ja sa pýtam, či to dostal za odmenu z vašej strany," pýtal sa Božika rozhorčený Migaľ.

Pripravte sa na to, čo sa bude diať, povedal Božik

Šéf ZMOSu si to však nenechal a okamžite prešiel do protiútoku. "Ja som vám zdôrazňoval, že ak chlap podá chlapovi pravú ruku a povedia si, že toto platí, tak to platí," kritizoval Božik vládu za údajnú zmenu postoja pri poskytnutí gigantického balíka eurofondov, na ktorý mali "z večera do rána" zmeniť názor.

"Winston Churchill kedysi povedal, že len hlupák nemení názory. Ja rešpektujem, že sa názor môže zmeniť. Ak sa názor zmení, tak sa neurobí nič iné, len sa tomu človeku, ktorému som nejaký názor povedal, sa povie, že mám názor iný a priprav sa na to, čo sa bude ďalej diať. To je celé," povedal Božik, po ktorého slovách sa Migaľ zarazil.

Ste len koňom Rašiho a Kaliňáka

"Pán Božik len potvrdil svojimi slovami a teraz to tu nahlas povedal, že sa mám pripraviť na to, čo sa bude diať, ak nebudem tak tancovať, ako ZMOS píska. Bohuziaľ, len sa potvrdilo, že pán Božik je politickým koňom Richarda Rašiho a Michala Kaliňáka," odkázal Migaľ Božikovi a zopakoval slogan z jeho tlačovky o tom, že treba "menej plakať a viac makať".

Migaľ medzitým vystupuje ostro aj voči bývalému straníckemu šéfovi a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, po ktorom zas chce finančné vyrovnanie za urážku v momente, keď ho po vyhadzove z Hlasu-SD aj so Šalitrošom nazval vydieračmi.