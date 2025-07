Revízia eurofondov podľa Migaľa pokračuje dobre, kompenzácie cien energií EK neodmieta

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRUSEL – Práce na revízii eurofondov napredujú veľmi dobre a mohli by byť ukončené ešte pred termínom, ktorý stanovila v polovici júna vláda. Európska komisia (EK) nenamieta ani proti nápadu využiť časť týchto prostriedkov na kompenzácie cien energií, definitívne stanovisko bude záležať od toho, ako presne sa mechanizmus pomoci nastaví. Uviedol to v stredu v Bruseli minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) po rokovaní s výkonným podpredsedom EK pre súdržnosť a reformy Raffaelom Fittom.

„Pán eurokomisár už bol informovaný o tej otázke a nenamietal proti tomu. Skonštatoval, že je to len na tom, ako to sprocesujeme a ako nastavíme podmienky, aby sa v rámci tejto revízie mohli tieto prostriedky čerpať aj na adresnú pomoc, na kompenzáciu cien plynu,“ priblížil Migaľ s tým, že je potrebné očakávať sériu diskusií na túto tému. „Ale dobrou správou je, že takúto vec neodmietol a že jednoducho budeme pokračovať ďalej v tejto diskusii,“ doplnil minister. Výšku prostriedkov potrebných na takúto pomoc nechcel konkretizovať. Suma sa môže v čase meniť a môže ísť o stovky miliónov eur.

Hlavnou témou stredajšieho rokovania bola pripravovaná revízia časti eurofondov, aby boli presunuté na nové priority a Slovensku neprepadli. Ide o balík v objeme takmer 1,3 miliardy eur, ktorý vláda v polovici júna dočasne zablokovala. Podľa Migaľa eurokomisár nenamietal proti tomu, že súčasťou tohto zmrazenia je aj časť prostriedkov určených pre samosprávu. „Táto revízia pokračuje veľmi kontinuálne a myslím si, že tak, ako sme sa zaviazali uznesením na vláde, budeme možno ešte v predtermíne plniť tie záväzky, ktoré sme si uznesením dali,“ zhodnotil minister.

Päť aktuálnych priorít

V rámci revízie je dôležité presmerovať eurofondy na päť aktuálnych priorít, ktoré určila Európska komisia (EK). Ide o duálne využitie prostriedkov na obranné aj civilné účely, zvyšovanie konkurencieschopnosti, vodozádržné opatrenia, energetickú transformáciu a budovanie dostupného bývania. Slovensko podľa Migaľa už v súčasnosti aplikuje mnohé z týchto priorít. „Tieto témy stanovuje EK, ale sú rovnako prioritou slovenskej vlády a nášho Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR,“ zdôraznil.

Jedným z konkrétnych návrhov predložených EK bolo, aby investícia do výstavby diaľnice D3 bola započítaná ako už realizovaná v rámci eurofondov. Tento technický krok by znížil objem formálne nevyčerpaných prostriedkov a otvoril cestu k uvoľneniu 200 miliónov eur, ktoré boli dočasne zmrazené pre pomalé čerpanie. „Sme v intenzívnom kontakte s ministerstvom dopravy a robíme všetko pre to, aby sa nám podarilo započítať tú veľkú investíciu do revízie. Lebo v takom prípade by to bola dobrá správa aj pre regióny, pretože by sme im mohli odblokovať tých 200 miliónov eur,“ vysvetlil Migaľ. Zároveň zdôraznil, že mestá a obce si musia zodpovedne plniť svoje úlohy, aby sa predišlo riziku prepadnutia prostriedkov.

Projekty v hodnote 60 miliónov eur

Štátny tajomník MIRRI Richard Maraček v tejto súvislosti uviedol, že ministerstvo v ostatných dňoch schválilo projekty v hodnote 60 miliónov eur, ďalších 34 miliónov je pripravených na schválenie. Ďalšou dôležitou témou rokovania s eurokomisárom, ktorú otvorila slovenská strana, bol pripravovaný projekt dostať eurofondy „do každého kúta Slovenska“. Záujmom MIRRI je podľa Migaľa prostredníctvom jednoduchého mechanizmu dostať peniaze možno v menších objemoch, ale o to efektívnejšie napríklad do obcí do 1000 obyvateľov, ktoré ich v súčasnosti nemôžu využívať. „Veľmi to privítal, pretože on je rovnako fanúšikom toho, aby sa kohézna politika dostávala aj do tých posledných regiónov,“ priblížil minister.

S eurokomisárom hovoril tiež o európskej podpore regiónov hraničiacich s Ukrajinou, čo je dôležitá téma aj pre Slovensko, či o prioritách pre eurofondy po aktuálnom programovom období, ktoré končí v roku 2027. Rozprávali sa aj o jeho pripravovanej návšteve SR v novembri tohto roka. „Mal by zavítať na naše pozvanie do Prešova, kde sme mu ponúkli, že by mohol navštíviť stavbu nemocnice v Prešove, ktorá je práve budovaná prostredníctvom tzv. dual use a on to privítal,“ doplnil Migaľ.