Fico navrhuje radikálne znížiť počet politických strán: Presadiť chce voľby s blokmi strán s rovnakou víziou

BRATISLAVA - Počet politických strán na Slovensku treba „radikálne“ znížiť tak, aby boli nútené sa spájať a vytvárať bloky. Navrhuje to premiér Robert Fico (Smer-SD). Na štvrtkovej hodine otázok v Národnej rady (NR) SR povedal, že vo voľbách by mohlo súťažiť niekoľko blokov strán s rovnakým programom a víziou. Aj vládna koalícia sa podľa neho ľahšie zostavuje, ak ju tvorí blok s rovnakým názorom. Fico zdôraznil, že zmeny by mali byť na základe slobodných demokratických volieb a Slovensko musí zostať parlamentnou demokraciou. Zopakoval, že súčasný politický systém nie je ekonomicky efektívny a konkurencieschopný.

„Mali by sme uvažovať o tom, ako radikálne znížiť počet politických subjektov na Slovensku. A to tým, že ich budeme nútiť spájať sa, aby sa vytvárali väčšie bloky. Aby možno súťažili tri bloky politických strán, a nie 25 alebo 100 strán. Ale bloky strán, ktoré budú prichádzať s nejakými programami, víziami,“ povedal v parlamente Fico.

Zopakoval aj myšlienku zvýšenia kvóra na vstup do parlamentu. V súčasnosti potrebuje subjekt získať vo voľbách aspoň päť percent hlasov, aby sa dostal do NR SR. „Prečo by sa nemohli politické strany rovnakého zamerania spájať a vytvárať silné bloky? Potom môže úplne inak vyzerať vládnutie, ak je pod kontrolou bloku, ktorý má rovnaký názor,“ vyhlásil premiér. „Veľmi ťažko sa vládne, ak máte blok zložený z viacerých politických subjektov s úplne rozdielnymi ideologickými pohľadmi,“ dodal. Takéto bloky by mali podľa neho aj možnosť dlhšie vydržať pri moci. Tvrdí, že ide o legitímnu tému. „Netreba sa tejto diskusie báť,“ dodal Fico. Zdôraznil, že nikto nerozpráva o zmene režimu, no súčasný systém nás podľa neho ničí a ide proti občanom. Nemyslí si však, že by momentálne vznikla zhoda na takýchto závažných zásahoch do politického systému.

Nepáči sa mu politický systém, kde na čele jednej strany stojí „psychiatrický blázon“ a má štyroch členov, alebo kde máme na čele strán „podvodníkov, ktorí pokradli tituly“. Prekáža mu tiež, že niektoré strany nemajú vnútorné štruktúry a že vo voľbách kandiduje 25 až 30 strán a registrovaných je vyše 100 strán. „Treba vytvárať obrovské úsilie, aby vznikla nejaká vládna koalícia. Ako môže byť takýto politický systém ekonomicky efektívny a konkurencieschopný s inými politickými systémami, ako napríklad v Spojených štátoch?“ pýta sa premiér.