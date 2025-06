Na Ministerstve životného prostredia splnili polovicu úloh, uvidol premiér Fico

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Základná otázka na MŽP podľa Fica bola, ako naložiť s eurofondami, pretože bývalej vláde z nich prepadlo 430 miliónov. Rezort pod vedením ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS) zazmluvnil vyše 540 projektov v sume 750 miliónov eur. Vyplatených je z eurofondov 103 miliónov eur a na kanalizácie išlo 400 miliónov eur, tvrdí predseda vlády. „Preto môžeme konštatovať, že pokiaľ ide o riadenie eurofondov, ministerstvo životného prostredia urobilo zásadný obrat v porovnaní s tým, čo tu bolo v rokoch 2020 až 2023, a to je úloha, ktorá je pred každým ministerstvom, ale toto ministerstvo túto úlohu zvládlo bravúrne,“ skonštatoval Fico.

Envirorezort naštartoval obnovu rodinných domov

Ďalej ocenil, že envirorezort naštartoval obnovu rodinných domov financovanú z plánu obnovy. Za 20 mesiacov sa podarilo zrekonštruovať 13.600 domov a domácnostiam vyplatili 210 miliónov eur, priblížil Fico. „Tento program sa míňa ako teplé rožky v obchode, pretože každý chce využiť výhodné podmienky, tak tento program považujeme za naplnený,“ podotkol s tým, že aj jednoduchšiu adresnú pomoc považuje za splnenú úlohu.

MŽP taktiež podľa neho predložilo celý rad legislatívnych zmien, ktoré boli prijímané od Tarabovho nástupu. V tejto súvislosti premiér spomenul novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tá podľa neho rozostavala Slovensko a veľké infraštruktúrne projekty za miliardy eur. Fico poukázal aj na zrušenie 600 pracovných miest na dohodu na rezorte.

Hlina tvrdí niečo iné

Envirorezort je skôr ministerstvom deštrukcie než ochrany životného prostredia. V reakcii na kontrolný deň premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR to povedal opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS). Nejde podľa neho o kontrolu, ale o tichý súhlas s rozvratom, ktorý sa na tomto ministerstve deje. Vedenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) je ukážkou toho, ako môže politika ničiť ochranu prírody, skonštatoval Hlina. „Na ministerstve máme nepotistický klan Kuffovcov - jeden lieta na vrtuľníku, druhý ťahá drevo na vozíku. Máme pytliaka ako šéfa Tatranského národného parku. A namiesto toho, aby minister Taraba chránil prírodu, nosí do parlamentu zákony, ktoré ju ničia,“ podotkol.

Strana SaS pripomenula, že Taraba priniesol novelu zákona, ktorá umožňuje rúbanie stromov v intravilánoch bez náhrady a teraz rozpráva o prečerpávacej vodnej elektrárni Málinec-Látky. To je podľa Hlinu dôkazom nekompetentnosti. „Je to pomýlená voľba, pomýlená nominácia. Z 5,5 milióna ľudí na Slovensku vieme nájsť niekoho kompetentnejšieho ako Tomáš Taraba, som si tým istý,“ myslí si poslanec. SaS tvrdí, že koalícia nemá záujem o skutočnú ochranu životného prostredia. „To, že premiér Fico takúto devastáciu svojím kontrolným dňom de facto legitimizuje, je len ďalšou hanbou. Taraba nie je minister pre prírodu, je to minister proti prírode,“ doplnil Hlina.