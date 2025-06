Fico prehovoril o krokoch Slovenska: Budeme žiadať odklad hlasovania o protiruských sankciách!

Tlačová konferencia premiéra Roberta Fica z Úradu vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Požiadal som ministra zahraničných vecí, aby oficiálne požiadal stretnutie ministrov zahraničných vecí, odložiť rokovanie o týchto sankciách do okamihu, kedy nebude vyriešený problém tzv. repoweringu, to je zastavenie toku plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie do Európy,“ povedal Fico. Vláda tak chce využiť hlasovanie o sankciách, ktoré musia byť schválené jednohlasne, na vyrokovanie ústupkov pre Slovensko pri dohode o ukončení dovozu ruských energií, ktorá by mala byť prijatá väčšinou a Slovensko pri nej bude pravdepodobne prehlasované.

Zobraziť galériu (6) Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Premiér opäť upozornil na riziká spojené s odmietnutím ruských energonosičov. „Pýtame sa, bude dostatok plynu pre Slovensko? Máme aké garancie, že keď bude málo plynu v Nemecku, v Českej republike, že príde plyn k nám?“ Problémom je aj predpokladané zvýšenie cien za prepravu plynu či platná zmluva s ruským Gazpromom, ktorá vyprší až v roku 2035. Ruská spoločnosť by v prípade zrušenia odberu plynu mohla podľa premiéra žalovať Slovensko o približne 20 miliárd eur. „Najskôr si musíme vyriešiť problém tohto repoweringu, teda zastavenia toku plynu z Ruskej federácie do Európy,“ dodal Fico.Premiér spresnil, že v prípade ropy je predpoklad, že sa o obmedzeniach nebude na pôde EÚ hlasovať kvalifikovanou väčšinou, ale cez sankcie, kde treba jednomyseľné rozhodnutie. Na obmedzenie dovozu ruského jadrového paliva v súčasnosti nie je žiadny návrh. No aj v tomto prípade sa slovenské jadrové reaktory bez tohto paliva nezaobídu. I keď máme v súčasnosti na Slovensku relatívne dobré zásoby paliva, tie sa podľa Fica raz minú a nedajú sa ľahko nahradiť.

Premiér nemá zásadný problém s pozmeňujúcim návrhom k novele Ústavy SR

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) nemá zásadný problém s pozmeňujúcim návrhom k novele ústavy, ktorý predložila koalícia spoločne s poslancami Národnej rady (NR) SR za KDH a poslancami pôsobiacimi v Kresťanskej únii (KÚ). Ak je to cesta k získaniu 90 hlasov, treba podľa neho pristupovať aj ku kompromisom. Zároveň vyzval, aby pri budúcotýždňovom hlasovaní o novele zvíťazil zdravý rozum. Predseda vlády to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Mal som možnosť vidieť pozmeňujúci návrh, ktorý je pripravený k návrhu, ktorý bol schválený v prvom čítaní. Nemám zásadný problém, aby došlo k úprave pôvodného textu a možno, ak je to cesta k získaniu 90 hlasov, tak treba pristupovať aj ku kompromisom, ale to najpodstatnejšie je, že zdravý rozum zostáva podstatou tejto novelizácie,“ vyhlásil Fico.Myslí si, že schválenie návrhu novely Slovensko posilní pred ťažkými časmi, ktoré ho podľa jeho slov čakajú. Zdôraznil, že krajina sa musí sceľovať. „Ideme do mimoriadne ťažkej doby, aspoň na Slovensku sa dohodnime na tom, že existuje len muž a žena,“ vyzval.

Zároveň skritizoval médiá, ktoré sa podľa neho snažia presvedčiť opozičných poslancov, aby za novelu ústavy nehlasovali. Nerozumie, že existuje záujem vytvoriť o novele negatívny obraz. Premiérovi je tiež ľúto, že sa spochybňuje odkaz svätých Cyrila a Metoda. „Želám všetkým poslancom Národnej rady SR veľa zdravého rozumu,“ dodal Fico.O novele ústavy bude parlament rokovať v pondelok (16. 6.), hlasovať sa má až v utorok (17. 6.). Poslanci za KDH a poslanci Richard Vašečka a Anna Záborská (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) avizovali, že novelu podporia, ak budú splnené ich podmienky. Na zmenu ústavy sú potrebné hlasy 90 poslancov.

Hodnotenie Moody‘s znamená, že zodpovedne riadime verejné financie

Hodnotenie Medzinárodnej ratingovej agentúry Moody‘s, ktorá potvrdila v piatok doterajší rating Slovenskej republiky na úrovni A3 so stabilným výhľadom potvrdzuje, že vláda zodpovedne riadi verejné financie a napriek veľmi vážnym vonkajším faktorom, ktoré nevieme ovplyvniť, si udržiavame relatívne dobrý hospodársky rast. Na nedeľnej tlačovej konferencii to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).„Ja musím predovšetkým zablahoželať ministrovi financií Slovenskej republiky, pánovi Lacovi Kamenickému (Smer-SD) k tomu, že je to v krátkom čase už tretia významná ratingová agentúra, ktorá potvrdila svoj rating,“ povedal Fico.

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V polovici mája potvrdila rating Slovensku na úrovni A- so stabilným výhľadom agentúra Fitch Ratings a koncom apríla potvrdila rating na úrovni A+ medzinárodná agentúra Standard & Poor‘s (S&P). Tá však zhoršila jeho výhľad zo stabilného na negatívny. Samotná Moody‘s v predchádzajúcom hodnotení koncom minulého roka zhoršila rating Slovenska o jeden stupeň na aktuálny A3 so stabilným výhľadom.Premiér zdôraznil, že Slovensko je podľa Moody‘s ohrozené predovšetkým vonkajšími faktormi, a to je zavedenie rôznych ciel zo Spojených štátov amerických a nie dobrá ekonomická situácia v Nemecku, ale súčasne agentúra konštatuje, že tieto vonkajšie riziká sú vyvážené silnou schopnosťou Slovenskej republiky prilákať zahraničné investície.

Premiér chce požiadať odborníkov o vypracovanie vízie rozvoja SR do roku 2040

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) chce požiadať odborníkov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) a univerzít o vypracovanie vízie rozvoja SR do roku 2040. Zapojiť chce aj zamestnávateľov či skúsených diplomatov. Mieni, že vízia by krajine pomohla. Zároveň očakáva, že by ju rešpektovali aj prípadné nadchádzajúce vlády. Predseda vlády to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii.Fico považuje za dôležité odhadnúť, čo sa bude diať v najbližších rokoch. Upozornil, že vstupujeme do obdobia veľkých zmien a ťažkých časov. „Ako chceme, aby vyzeral náš hrubý domáci produkt, na čom má byť postavený, aký podiel by mohol napríklad cestovný ruch zabezpečiť v tejto oblasti, ako sa bude vyvíjať zbrojársky priemysel, náš vzdelávací systém, čo budeme robiť so samosprávou? Otázok je veľmi veľa a nejaká vízia na 15 rokov by krajine veľmi pomohla,“ skonštatoval.

Verí, že dokument sa bude venovať aj vývoju v zahraničnej politike. Súčasťou by podľa neho malo byť aj zhodnotenie, ako sa autori trafili do vízie, ktorú nechal vypracovať v roku 2008 na obdobie do roku 2030. „Bude zaujímavé sa pozrieť, čo všetko správne predpokladali,“ dodal. Zdôraznil, že dokument nedá vypracovať úradníkom, ale „vzdelaným kapacitám v SAV, na univerzitách, u zamestnávateľov“. Fico očakáva, že takúto prácu bude rešpektovať každý, bez ohľadu na prípadnú zmenu vlády SR. „Ak si raz povieme, že má byť záujem dosiahnuť, že cestovný ruch bude vytvárať taký a taký podiel na HDP, tak by to malo platiť a ďalšia vláda či bude pravá, ľavá, liberálna alebo hocijaká iná, by toto mala rešpektovať,“ povedal premiér.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Avizoval tiež, že slovenská vláda bude navrhovať do najbližších záverov Rady EÚ osobitnú časť o mieri. „Chcel by som opätovne vyzvať, aby sa Európska rada na budúci týždeň podstatne viac zaoberala mierom, diplomaciou a návrhmi ako ukončiť oba konflikty (Ukrajina a Rusko, Izrael a Irán, pozn. TASR), ako podkurovaním pod kotol, čo bohužiaľ dnes vidíme najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine,“ vyhlásil premiér s tým, že únia je bezradná. „Keby EÚ celý svoj potenciál vsadila do mierových rokovaní a diplomacie, tak by mohli prísť výsledky. Nikam sa neposúvame,“ dodal Fico. V tejto súvislosti tiež poukázal na manifest bývalých popredných predstaviteľov nemeckých sociálnych demokratov (SPD), v ktorom nemeckú vládu vyzvali na rokovania s Ruskom a skritizovali zvyšovanie obranných výdavkov.

Prezident sa snaží o nadstranícku politiku,no minulosť ho občas dobehne

Prezident SR Peter Pellegrini robí všetko preto, aby pôsobil nadstranícky. Niekedy ho ešte dobehne stranícka minulosť, čo je pochopiteľné, lebo tá doba je veľmi krátka. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na novinársku otázku k hodnoteniu prvého roka Pellegriniho na poste hlavy štátu. Fico považuje za dôležité, že má s prezidentom korektné vzťahy.

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

„Prezident sa snaží robiť nadstranícku politiku, ale ťažko sa odpája, keď ste robili predsedu strany. Pre mňa je dôležité, že máme korektné vzťahy, komunikujeme,“ skonštatoval premiér.Záleží mu na tom, aby boli vzťahy korektné aj ďalej. V tejto súvislosti poukázal na to, že mnohí sa snažia dotlačiť ho s Pellegrinim do konfliktu, napríklad pri vetovaní zákonov. Zdôraznil, že ide o právo prezidenta, rovnako ako parlament má právo veto hlavy štátu prelomiť.Pellegrini sa prezidentského úradu ujal 15. júna 2024. Pred jeho zvolením do funkcie pôsobil ako predseda Národnej rady SR a líder koaličného Hlasu. Na poste hlavy štátu vystriedal Zuzanu Čaputovú.