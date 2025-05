ŠOKUJÚCE a neuveriteľné! Machala v sprievode kukláčov vtrhol do múzea: Donatellova busta z 15. storočia je PREČ!

Machala si mal v sprievode kukláčov z múzea odniesť cennú bustu z 15. storočia. (Zdroj: reprofoto spisskemuzeum.com, Topky/Ramon Leško)

O tom, že busta mala byť premiestnená za asistencie kukláčov a generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu informovali ako prvé Aktuality.sk.

Na pôdu múzea vstúpili v sprievode policajtov

"Pán riaditeľ mal návštevu z ministerstva kultúry aj policajtmi," prezradila portálu jedna zo zamestnankýň múzea. Riaditeľom múzea je Ján Pavlov, ide o nomináciu Martiny Šimkovičovej a on sám odmietol informáciu ďalej komentovať.

generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Pavlov nereagoval ani na SMS správy s otázkami a telefón neberie. Neodpovedal tak na to, za akým účelom do múzea prišiel sám Machala v sprievode kukláčov a prečo si odniesol cennú bustu Cecilie Gonzagovej z Levoče. "To je presne toto, čo sa potrebujete spýtať na ministerstve kultúry. Bližšie informácie si zistite na ministerstve kultúry. Ja si myslím, že tento rozhovor je na konci, prajem pekný deň," zareagoval neskôr na otázky Aktualít riaditeľ Pavlov.

Busta Cecilie Gonzagovej je podľa webu mesta Levoča veľmi cenným (a veľmi pravdepodobne najcennejším) artefaktom v zbierke tohto múzea. Podľa výskumu historičky umenia Marty Herucovej je busta veľmi pravdepodobne dielom Donatella, talianskeho sochára, architekta a významného predstaviteľa ranej renesancie.

(Zdroj: reprofoto spisskemuzeum.com)

Denník N uviedol, že Machala mal podľa výpovede priamych svedkov v sprievode kukláčov aj poverenie na odvoz busty. Zdroje z prostredia rezortu kultúry však hovoria o tom, že o prevoze sochy veľmi pravdepodobne netušili ani samotní vedúci zamestnanci Slovenského národného múzea.

Múzejníci sú znepokojení

Na pomerne netradičné konanie Machalu už so znepokojením reaguje aj Platforma slobodného múzejníctva na sociálnej sieti. "Platforma slobodného múzejníctva vyjadruje znepokojenie zo situácie a artikuluje obavy z ďalšieho osudu tohto významného umeleckého diela, ktoré sa ocitá mimo chráneného prostredia a v rukách ľudí bez akejkoľvek odbornej kompetencie," uviedli v statuse.

(Zdroj: Facebook/Platforma slobodného múzejníctva)

Cecília Gonzagová bola súčasťou významnej rodiny Gonzagovcov v talianskej Mantove. Narodila sa v januári 1426 a známa je tým, že sa vzoprela vôli otca, ktorý jej dohodol výhodný sobáš. Cecília sa odmietla vydať a ako 19-ročná vstúpila vo februári 1445 do kláštora. Jej portrétna busta, ktorá je značená „OPVS DONATELLI“, sa stala predmetom výskumu vedeckej pracovníčky Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied Marty Herucovej, ktorý začala v roku 2019. Výsledky výskumu, ktoré ukázali, že by mohlo ísť o Donatellovo dielo, publikovala v roku 2021 v prestížnom francúzskom vedeckom časopise Revue de lˈArt.

Článok budeme aktualizovať.