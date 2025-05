Kauza busty zo Spišského múzea nahnevala aj predsedu KDH: TOTO si o celom incidente myslí!

Predsedu KDH sa premiestnenie busty dotklo, je rodený Levočan (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, spisskemuzeum.sk)

Lukáš Machala, pravá ruka ministerky kultúry sa vo štvrtok 29. mája v sprievode kukláčov rozhodol, že bustu Cecilie Gonzagovej z 15. storočia premiestnia nevedno kam. Tento šokujúci incident sa dotkol aj predsedu KDH Milana Majerského.

Spišské múzeum v Levoči mu je o to bližšie, že z Levoče pochádza. „Priznám sa, že som tomu nemohol uveriť. Ako Levočana sa ma to nesmierne dotklo. Naše mesto je centrum kultúry a histórie Spiša a zrazu, bez akejkoľvek komunikácie a konzultácie so všetkými, ktorých sa to týka, si príde Machala a len tak vezme vzácnu sochu nevedno kam?,“ rozhorčil sa v príspevku na sociálnej sieti.

Včera sa udiala prapodivná vec. Pán Machala prišiel do Spišského múzea v Levoči a v sprievode kukláčov odtiaľ zobral... Posted by Milan Majerský on Friday, May 30, 2025

Zároveň informoval, že bol domnienke, že kukláči chodia iba pre zločincov a nie pre umenie. „Spolu s verejnosťou žiadam o čo najskoršie prešetrenie a vysvetlenie tohto neprijateľného a neakceptovateľného precedensu,“ dodal.

Na udalosť z 29. mája reagovalo aj ministerstvo kultúry. Bustu podľa ich stanoviska premiestnili na "prísne chránené miesto". Dôvodom transportu bola podľa ministerstva "adekvátna ochrana". "Spišské múzeum v Levoči nedisponuje dostatočnými materiálno-technickými a bezpečnostnými prvkami na ochranu zbierkového predmetu mimoriadnej spoločenskej hodnoty," upozornil komunikačný odbor ministerstva. "Je pochopiteľné, že je v záujme Slovenského národného múzea zabezpečiť najvyššiu dostupnú ochranu a bezpečnosť pre tento významný zbierkový predmet," zdôraznilo ministerstvo. Pripomenulo, že zbierkový predmet, ktorého správcom je SNM - Spišské múzeum v Levoči, je vo vlastníctve štátu.