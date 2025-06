Útoky na Šimkovičovú vytočili už aj Smerákov: Verejne sa jej zastali! Vyburcovali ich k tomu TIETO slová Matoviča

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na spomínanom billboarde je namaľovaný nápis, v ktorom šéfku rezortu kultúry „autor“ vyzýva na vrátanie busty a označuje ju hanlivým výrazom. Fotku, ktorá sa objavila na sociálnej sieti, zdieľal aj Igor Matovič. „Bol raz jeden billboard pred Kittsee,“ okomentoval ju. O pár riadkov nižšie zasa zdieľal video, na ktorom je Šimkovičová zachytená v publiku na módnej prehliadke a v popise k nemu píše o tom, že „všetci riešia na tomto videu ksichty tupelky“.

Bol raz jeden billboard pred Kittse🫣 Posted by Igor Matovic on Tuesday, June 3, 2025

Takéto správanie šéfa opozičnej strany však považujú za prekročenie hraníc Šimkovičovej koaliční kolegovia zo strany Smer-SSD, ktorí sa ministerky kultúry verejne zastali. Podľa nich prerazila nenávisť šéfa hnutia Slovensko Igora Matoviča dno a jeho status na sociálnej sieti Facebook nemôžu považovať za slobodný prejav. „Čoraz intenzívnejšie sa stáva ministerka kultúry Martina Šimkovičová terčom zosmiešňovania a dehumanizácie. Je to žena a matka 3 detí. Politici by mali byť príkladom v slušnej spoločnosti, no vidíme, že práve politici hlásajúci tú najväčšiu slobodu v názoroch, idú do najhrubších urážok aké nemajú miesto v zdravej spoločnosti,“ uviedla za stranu poslankyňa Zuzana Matejičková.

Kritizovať sa dá podľa nej aj slušne. „Nemusíte súhlasiť s politikou ministerky kultúry, ale nezaslúži si vulgárne a ponižujúce vyjadrenia na jej adresu,“ odkázala. Podľa jej slov by sme mali mať nulovú toleranciu k ľuďom, ktorí si robia kampaň na nenávisti. „A o to viac ak je to žena, matka alebo dcéra,“ dodala.

„Politika nenávisti nemôže byť oceňovaná na sociálnych sieťach počtom like-ov a nenávistných komentárov. Predstavte si, že by sa ktokoľvek vyjadroval takto k vám samým alebo k vašej manželke, deťom či rodine. Zastavme rozdelenie spoločnosti skôr ako príde opäť k nejakému nenormálneho útoku, kde môže ísť o život. Ak budeme ticho pri takýchto vážnych útokoch, stávame sa automaticky ich podporovateľmi,“ uzavrela. Jej slová zdieľala na oficiálnom účte na sociálnej sieti strana Smer-SSD.