Výbor EP pre kontrolu rozpočtu má za cieľ pripraviť Slovensko o investície, tvrdí strana Hlas-SD

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Delegácia Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu (CONT) má za cieľ pripraviť Slovensko o investície do infraštruktúry, do rozvoja zdravotníctva, do modernizácie školstva, do rozširovania sociálnych služieb či do zníženia energetickej náročnosti malých a stredných podnikov. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.