Danko si podal šéfa delegácie z EÚ: Čo je to za vola?... Nemá sa tu čo rozdrapovať, nech odíde do Bruselu!

Novinári sa počas stredajšej tlačovej konferenci pýtali Danka na vyjadrenie k situácii, že na Slovensko pricestovala delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu. Tá niekoľko dní skúmala využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a vnútroštátne opatrenia zamerané na ochranu peňazí daňových poplatníkov Únie. "Čo oni môžu kontrolovať? Ani tu nemajú čo kontrolovať," vyhlásil sa na tlačovej konferencii.

Dankovi prekáža, že Smer sa uchýlil pri ústavných zmenách rokovať s opozičným KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ako sa volá ten Čech?," pýtal sa novinárov na meno vedúceho delegácie Tomáša Zdechovského. Danko v tejto súvislosti spomenul českého poslanca Radka Vondráčka, ktorý viedol českú poslaneckú snemovňu v rokoch 2017 až 2021, teda v rokoch, kedy bol predsedom parlamentu ajon. Označil za jeho priateľa, pričom sa ho mal v sobotu na konferencii spýtať na adresu Zdechovského "'co je to za vůl?'... Viete prečo? Ten si dovolil povedať, že my sme banánová republika. Šéf tejto Európskej komisie. On je kto? Europoslanci nie sú nadradení žiadnemu orgánu Slovenskej republiky. Žiadnemu. Na to je tu Európska prokuratúra. To, čo tu robí, je politika," pokračoval rozhorčený Danko a Zdechovského vyzval, aby sa ospravedlnil Slovenskej republike a aby veľmi rýchlo odišiel do Bruselu. "Pretože nemá čo sa tu rozdrapovať. A nemá čo hovoriť, že Slovensko je banánová republika. Keby som ja povedal to isté na Česko, tak verte tomu, že v Čechách by ma oblievali pivom. Ako, je to drzosť, čo povedal. A nech sa ospravedlní Slovensku," skonštatoval na záver.

Delegácia skúmala využívanie eurofondov

Delegácia Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu (CONT) pricestovali v pondelok na Slovensko, kde bude počas trojdňovej návštevy skúmali využívanie finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) a vnútroštátne opatrenia zamerané na ochranu peňazí daňových poplatníkov Únie. Poslancov EP zaujímajú aj otázky súvisiace s právnym štátom a ochranou peňazí daňových poplatníkov EÚ.

Štvorčlennú delegáciu europoslancov vedie spomínaný Čech Tomáš Zdechovský (EPP). "Dostávame znepokojujúce správy o údajnom zneužívaní prostriedkov EÚ a porušovaní pravidiel, do ktorých majú byť zapojení vysokí úradníci a osoby napojené na slovenskú vládu. Tieto otázky si vyžadujú dôkladnú nestrannú kontrolu," uviedol Zdechovský. Súčasťou delegácie sú aj europoslanci Michal Wiezik (RE, SR), Ondřej Knotek (PfE, ČR) a Daniel Freund (Zelení/EFA, Nemecko).