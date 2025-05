Migaľ sa znova obul do Šutaja Eštoka: Bývalého straníckeho šéfa vyškolil za jeho štipľavé výroky!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Bruselská delegácia, ktorá si na Slovensko prišla posvietiť na to, kde končia eurofondy, ktoré k nám z Bruselu posielajú, znova rozdelila koalíciu. To, že k nám prišla takáto forma kontroly totiž nie je pochuti ministrovi vnútra a šéfovi Hlasu-SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorý ju prirovnal k trestnej výprave. Minister investícií Samuel Migaľ však takéto vyjadrenia označil za absurdné.

Na Slovensku máme od pondelka na trojdňovej návšteve delegáciu Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu. Jej cieľom je skúmať využívanie eurofondov. „Dostávame znepokojujúce správy o údajnom zneužívaní prostriedkov EÚ a porušovaní pravidiel, do ktorých majú byť zapojení vysokí úradníci a osoby napojené na slovenskú vládu. Tieto otázky si vyžadujú dôkladnú nestrannú kontrolu,“ uviedol Tomáš Zdechovský, ktorý delegáciu vedie. Ďalšími členmi sú europoslanci Michal Wiezik (RE, SR), Ondřej Knotek (PfE, ČR) a Daniel Freund (Zelení/EFA, Nemecko).

Predčasné voľby by boli rezignáciou na to, čo sme sľúbili ľuďom, tvrdí Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Delegácia však nie je pochuti niektorým našim politikom. Podľa strany Hlas-SD chce pripraviť Slovensko o investície do infraštruktúry, do rozvoja zdravotníctva, do modernizácie školstva, do rozširovania sociálnych služieb či do zníženia energetickej náročnosti malých a stredných podnikov. Šéf strany Matúš Šutaj Eštok misiu europoslancov dokonca nazval trestnou výpravou, ktorá je politicky motivovaná za účelom škodiť Slovensku.

S takýmito vyjadreniami však nesúhlasí niekdajší odídenec z Hlasu-SD a dnes už minister investícií nominovaný stranou Smer-SSD Samuel Migaľ. Podľa neho majú európski poslanci právo klásť otázky a Slovensko má povinnosť odpovedať. „Ak čerpáme miliardy z európskeho rozpočtu, musíme dodržiavať pravidlá, na ktorých sme sa spoločne dohodli. Aj preto považujem reči o ´trestných výpravách´ či ´škodení Slovensku´ za úplne absurdné. Práve takýto tón spôsobuje škody – nie konštruktívny dialóg o tom, ako zlepšiť čerpanie eurofondov,“ uviedol Migaľ.

„Na MIRRI robíme všetko pre to, aby sa peniaze rozdeľovali spravodlivo, transparentne a v súlade so zákonom. Neprehliadame pochybenia z minulosti, ale odmietam žiť v režime neustáleho obviňovania. Tam, kde sa porušil zákon, má konať polícia. Tam, kde zlyhal systém, musíme sa z toho poučiť. No našou najdôležitejšou úlohou je pozerať sa vpred a makať,“ tvrdí.

„Ak vzniknú pochybnosti o niektorom projekte, musíme ho vedieť obhájiť. A ja osobne urobím všetko pre to, aby som Európsku komisiu presvedčil, že systémové zneužívanie dnes možné nie je – a že ku každému zlyhaniu pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou. Za eurofondy budem bojovať ako lev. Pretože ich Slovensko potrebuje. A zaslúži si ich čerpať dôstojne a spravodlivo,“ dodal.